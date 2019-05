La nueva serie para adolescentes de Netflix imagina un mundo sin adultos

Un mundo sin adultos. Esta es la premisa de la que parte "The Society", la nueva serie adolescente que llega a Netflix después de éxitos como "Sex Education" y "Elite". La plataforma de streaming tiene claro el interés que despiertan las historias protagonizadas por los más jóvenes, y quiere seguir explotando el filón con este inquietante relato cercano a la ciencia ficción.

"The Society" parte del extraño suceso en el que más de un centenar de adolescentes de un instituto de un pueblo de Nueva Inglaterra, en EEUU, marchan de excursión en una flota de colectivos. Sin embargo, al regresar a sus hogares, encuentran su pueblo abandonado, sin adultos o niños a la vista. Además descubrirán que están aislados del mundo exterior y que, aparentemente, son los últimos humanos en el planeta.

Al principio, la libertad de la que disfrutan los hace sentir en un mundo ideal en el que todo es diversión, pero a medida que pasan los días la falta de un contrato social empieza a tomar caminos peligrosos, y los jóvenes deberán establecer alianzas para sobrevivir, mientras intentan resolver el misterio de su situación. En este escenario, los chicos comienzan a organizarse, montando una suerte de comunidad, que pronto conduce a una serie de enfrentamientos entre sus miembros por luchas de poder, el control del suministro o, simplemente, por meras rivalidades en el instituto. Poco a poco, los adolescentes deberán plantar las semillas de una nueva sociedad, con todas sus contradicciones y sus conflictos.

"No es una simple historia sobre una buena forma de gobierno versus una mala forma de gobierno, sino que la anarquía es el real enemigo que deben vencer. Acá hay preguntas reales sobre democracia, decisiones y sensaciones, que creo que hoy todos se hacen", dijo el creador de la serie, Chris Keyser, en una entrevista con Télam.

Compuesta por diez capítulos de una hora cada uno, la serie apuesta a un elenco con varios actores jóvenes, entre los que se destaca la protagonista Rachel Keller, quien apareció en la tercera temporada de "Fargo" y también coprotagoniza "Legión".En "The Society" Keller intepreta a Cassandra, una estudiante que se hace cargo de conformar el comité que gobernará a esta incipiente sociedad para luchar contra la anarquía que comienza a aparecer. En este devenir, el grupo liderado por Cassandra se enfrente a otro que no acepta las nuevas reglas, lo cual pone en juego a la democracia y al autoritarismo que emergen en la comunidad.

Chris Keyser (creador de la exitosa serie de los años 90 "Cuenta conmigo") contó cuáles son las claves de esta serie que imagina un mundo en que cual todavía no existe ninguna regla.

—¿Cómo creó este nuevo mundo, teniendo en cuenta que el cristal que separa dictadura de democracia es un tanto opaco?

—Un gobierno dictatorial es un problema, pero no podemos decir que el mundo fue creado con el voto popular. El programa no pretende decir "así deberían ser los gobiernos en el mundo", sino "en esta situación tan particular y extrema, ¿cuál sería la mejor manera de llevar adelante las cosas?". El objetivo no es dar respuestas, sino hacerle preguntas a la audiencias como "¿es esta la manera correcta de hacer las cosas?" o, por ejemplo, "¿sólo porque funcionó en un caso está bien que las decisiones las tome una sola persona?".

—Al estilo Alfred Hitchcock, usted mete un giro impensado.

—Sí, en el sentido de que uno no lo espera. Pero lo importante es mirar toda la serie, porque no sólo es importante cómo se da ese hecho, sino que la pregunta fundamental es cómo responden todos a la violencia en la sociedad.

—¿Qué es ese olor pestilente por el que supuestamante los chicos se van del pueblo? ¿Qué significa en la trama?

—La historia es sobre qué estaba pasando en la ciudad de estos chicos, cuáles son los crímenes de los que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos o ese mundo son responsables. Ese olor es parte de eso. Eso es parte de la pregunta de si los chicos van a ser castigados o salvados, si van a basarse en el viejo mundo para ser castigados por algo que hicieron ellos o sus padres o si van a darles la chance de empezar de nuevo.

—El sexo también tiene un papel fundamental por el uso coercitivo que se le puede dar o por las posibles violaciones que insinúan ante el avance de la anarquía.

—La idea es cómo la gente débil se protege de otras personas más fuertes, ya sea físicamente o porque tienen armas o algún poder. ¿Cómo funciona eso en un mundo sin reglas? El argumento que dicen es que hay que decidir por mayoría, lo que va a hacer que vivan en una sociedad más democrática y no sólo bajo las reglas de los hombres, así que las mujeres lo llevan para ese lado. No está explícito que no van a tener más sexo con sus novios hasta tener reglas, sino que indirectamente dan entender que es para evitar una guerra. Es una versión cómica sobre cómo parte del poder tiene que ver con el sexo. Igualmente no se trata sólo sobre el sexo, sino que el programa se enfoca en cómo se tratan entre sí los hombres y las mujeres, cómo se preocupan por otros y sobre los instintos más básicos, entre los que se encuentra el sexo.

elenco joven. Rachel Keller (adelante) y Kathryn Newton encabezan el reparto de "The Society".