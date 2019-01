La novela de una vida, contada y cantada en Netflix

"Escribí sobre el trabajo en las fábricas pero nunca trabajé. Escribí sobre correr en las calles cuando nunca había manejado un auto. Me lo inventé todo. Así de bueno soy". Esto lo dice Bruce Springsteen entre risas, sin soberbia ni falsa humildad, desde su lugar natural, el escenario. Hace tres años, Springsteen editó "Born To Run", una autobiografía apasionante, honesta y llena de detalles, que puede leerse como una novela. Y en 2017 ideó un espectáculo para llevar este libro a escena. El resultado fue "Springsteen On Broadway", un show intimista que mezcla relato y versiones acústicas y que se repitió durante 236 noches en un pequeño teatro de Nueva York. No era nada fácil conseguir entradas para ese show, pero por suerte quedó reflejado en el documental del mismo nombre que se estrenó recientemente en Netflix. Verlo en vivo al Jefe es toda una experiencia, más allá de que esté la pantalla de por medio. El talento que demostró para escribir su autobiografía está ahí pero en directo. El autor de "The Promised Land" se revela como un contador de historias excepcional, un tipo que puede hacerte sonreír y al minuto hacerte emocionar y hasta llorar, con recuerdos que son mucho más profundos y reflexivos que simplemente anecdóticos. Habla de su padre, un tipo duro y depresivo; su madre, una mujer alegre de ascendencia italiana; la relación amor-odio con su pueblo natal; la marca del catolicismo en su infancia; la tortura de la rutina escolar; la libertad de la juventud; la esencia del rock; los afectos que se fueron; las glorias y miserias de EEUU... Las canciones también van contando su propia historia. Hay una impresionante relectura blusera de "Born In The USA" y "My Hometown" está versionada en el piano. ¿Cómo puede Springsteen hipnotizar durante más de dos horas sólo con su voz, su guitarra y la novela de su vida? La respuesta la repite él mismo durante el show: "Este es mi truco de magia".