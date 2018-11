"La música sin tiempos" de Me Darás Mil Hijos

Tras un emotivo reencuentro en febrero de este año, Me Darás Mil Hijos continúa subiéndose a los escenarios del país con la intención de que cada show sea único. El último concierto del grupo de rock de Buenos Aires se produjo en diciembre de 2015, luego se tomaron un descanso. En enero de 2017, murió Santiago Fernández, guitarrista del grupo y hermano del líder de la banda, Mariano Fernández Bussy. Un año después de la tragedia, se dio un encuentro de la banda en el reducto porteño Niceto, que fue de lo más emotivo.

Ahora, MDMH está de regreso en las rutas y esta noche llega a Rosario para presentarse en el complejo cultural Atlas (Mitre 645) a las 21.30. Mariano Fernández explicó a Escenario que para este regreso "primero que nada hubo un reencuentro de todos los miembros originales en la despedida de Santiago. Algunos no nos veíamos hacía tiempo por proyectos diferentes y cosas de la vida y quedó claro que ese cariño prácticamente de familia que se forma en los trabajos en equipo a largo plazo seguía vigente o bien se había renovado. Ese reencuentro, esos abrazos, sin duda plantaron la semilla".

Para Mariano volver a tocar sin la presencia de su hermano fue primero "a partir de una insistente propuesta de Niceto, una sala de conciertos que era como el segundo hogar de Los Mil Hijos durante tiempo", relató. "Un día me convencí y envié un mensaje a todo el grupo con la propuesta. Todos dijeron que sí el mismo día! Así que puesta una fecha (con casi 6 meses de antelación), comenzamos a planificar y charlar cómo imaginábamos que sería y qué esperábamos". Mariano explicó que tuvieron de entrada en claro que a Santiago no lo reemplazarían. "Es decir, no habría otro guitarrista tocando sus partes salvo en dos o tres temas de guitarras armonizadas y en los que participó Julio Sleiman que tocaba con el en la Quimera del Tango. Dadas estas premisas entonces sí el trabajo y el desafío era reversionarse, revisitar los temas reinventándolos a nuestra actualidad como instrumentistas y en vistas a lograr nuevamente un cambio de sonido en la banda. Por último no nos pusimos más expectativas que trabajar fuerte para el show con estos objetivos, disfrutar del proceso de ensayos y ver qué nos pasaba con una charla post show".

El guitarrista tras cartón señaló que "los resultados fueron sorprendentes tanto en lo que se dio entre nosotros desde el primer ensayo y luego en la relación con el público. Todo fue como si no hubiese pasado el tiempo. Muy emotivo y determinante para que esa misma noche dijéramos, seguimos".

En un contexto donde la producción musical es cada vez más minimalista, MDMH siguen apostando al formato orquesta. "Siempre fuimos un poco de ir contra la corriente pero no se si a propósito. Puedo decir en verdad que la idea de volver era si estaban todos los miembros originales y recuperando el espíritu de ese primer mil hijos de los primeros discos", indicó Mariano. La agrupación editó cuatro álbumes: "Me darás mil hijos" (2003), "Un camino algún lugar" (2004), "Aire" (2008) y "Santo Remedio" (2013).

El músico añadió que "si bien cambia el foco, hay mayor protagonismo de violín y piano y menos del set criollo, está el espíritu de big band, de equipo que sale a la cancha cada con cada uno aportando lo suyo en su sector de juego. Mil Hijos es y será un colectivo musical. No hay directores musicales, cada cual tiene su espacio y así construimos. La mejor versión de la banda es cuando confluimos todos juntos".

Fernández Bussy entiende que "Mil Hijos siempre tuvo un espectro más que amplio respecto a los sectores de público. Iban y van familias enteras que ahora incluyen a los nuevos públicos. Es una música sin tiempo".

Sobre el show que darán en Rosario, el guitarrista y cantante adelantó que "será un repaso de los cuatro discos de esta versión 2018 de Mil Hijos. Con reversiones de los temas y algún estreno pero con la magia y el espíritu de una banda que disfruta sobre el escenario e intenta transmitir eso de punta a punta del show. Tanto en la arenga como en la intimidad".