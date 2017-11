Ultimamente son todas buenas noticias en la vida de Nahuel Pennisi. No sólo llamó la atención de los argentinos cuando entonó el himno en el partido entre Argentina y Perú por las eliminatorias Sudamericanas el mes pasado, sino que también grabó su segundo disco en Los Angeles rodeado de los mejores técnicos, sonidistas y músicos que trabajaron con Michael Jackson, Stevie Wonders y Enrique Iglesias. El tiempo de felicidad comenzó el año pasado, luego de participar en el Festival de Cosquín y lograr mayor trascendencia al obtener el premio Carlos Gardel como nuevo artista de folclore con su álbum debut "Primavera". También participó en la ceremonia de los premios Grammy, donde se codeó con artistas internacionales. Pennisi es un artista ciego que comenzó tocando en las peatonales de Buenos Aires a los 16 años y ese tiempo de lucha fue recompensado: diez años después de trabajo y dedicación presenta "Feliz", su segundo disco, y lo hará esta noche en el Auditorio Fundación Astengo a partir de las 21.

"Para Rosario estoy armando un show muy lindo donde vamos a tocar temas del segundo disco, que lo grabé y mezclé hace unos meses en Los Angeles, es un disco de canciones propias y en el show van a sonar la mayoría, además de un paseo por diferentes momentos musicales de mi vida, de mi primer disco y covers que vengo haciendo hace mucho tiempo y que tienen que ver con mi vida", dijo el artista al teléfono, y se le notan las ganas y las expectativas de venir a la ciudad con su banda. "Rosario es una fuente de inspiración constante en cuanto a la música, porque aparecen tantos compositores de la historia y de la actualidad, Baglietto, Fito, Franco Luciani, Martín Neri que es un guitarrista tremendo de esa época; hay un montón de gente que le hace muy bien a la música y es como que los rosarinos tienen un gen que naturalmente conectan con la música", explicó.

El año pasado, Nahuel compartió escenario con Angela Torres, el Día de la Bandera en el Monumento (foto) y frente a más de cinco mil alumnos de todo el país. Llama la atención su particular manera de tocar la guitarra (sobre sus piernas con el encordado hacia arriba), pero reconoce que el no tener visión es algo que ya no lo incomoda, y que por el momento no va a operarse. "Lo más importante es compartir la música, mientras sea con honestidad el camino está cumplido y uno va por eso, poder descubrirnos como personas a través de la música y lograr esa simbiosis artista y público, cuando uno hace música desde un lugar sensible, desde el agradecimiento y la emoción, los caminos se allanan y es todo mucho más fácil porque no hay ego ni soberbia cada uno es como es", dijo Nahuel.

Más allá de que hoy su nombre está en boca de todos, Nahuel se sigue reconociendo como músico callejero, actividad que realizaba cada día, a la gorra, en las peatonales de Buenos Aires. "Lo más importante es que ganaron las canciones y ganó el arte callejero, porque creo que los represento también a ellos y sigo diciendo que soy un artista callejero, porque es parte de mi carrera y los recuerdos son fuertes y las sensaciones son hermosas, soy un agradecido de la vida y espero poder seguir aprendiendo y viviendo de la música; estoy orgulloso de lo que fui construyendo, porque uno la pelea de abajo y eso tiene valor, eso es lo importante", explicó.

Nuevos aires

El segundo disco cuenta con catorce canciones escritas junto a su socio de composición León Cuyé y con la voz y guitarra inconfundible de Nahuel. Y cuenta como invitada a Niña Pastori, reconocida artista del flamenco. "Feliz" fue editado por Sony Music y salió a la venta en agosto pasado. "Estoy en un viaje musical, me di el gusto de poder pasear por otros aires, creo que el folclore ha tenido una apertura mucho más fuerte en este último tiempo donde se ven diferentes elementos en la música, como la guitarra eléctrica y la batería, que antes estaban tan lejos del folclore; y en lo que para mí son influencias musicales me gusta el flamenco, el jazz, el tango, el rock, el blues, el candombe; todo tiene que ver con una búsqueda musical, el folclore no lo voy a dejar nunca porque es mi raíz, pero ya que tengo la posibilidad de escuchar un montón de cosas, ¿Por qué no la posibilidad de descubrirme en otras músicas?", se preguntó Nahuel.

El artista explicó que la idea fue grabar un poco en Estados Unidos y otro poco en Argentina, para cuidar su contacto con las raíces y el folclore, ya que "Feliz" también se acerca al pop, al flamenco, a la balada y al reggae. "Me gusta mucho «Nirvana» cuya letra habla de la conexión que tengo con León, un hermano de la vida y con quien componemos hace mucho tiempo. «Será» es la primera canción que apareció para el disco y fue algo emotivo para mí. «Somos» también me gusta porque tiene que ver con compartir un disco con Niña Pastori, que admiro tanto; y la otra canción es «Promesas de arena», una zamba que la hice hace mucho tiempo, pensando en cerrar una etapa de mi vida y en el milagro de la música que hace posible que una persona pueda enfrentar situaciones de la vida y poder sanarlas a través de la música". Al joven músico lo espera una extensa gira de presentación del disco y se presentará en Cosquín el próximo verano, donde compartirá la cuarta luna con reconocidos artistas como Luciano Pereyra, Los Nocheros y un homenaje a Horacio Guarany.

Según Nahuel, este nuevo disco lo acercó a descubrirse más, a entender lo que quiere ser y lo que no y a interactuar consigo mismo. "Fue un poco de todo: constancia, disciplina, en definitiva, fue una lucha. Fue todo vertiginoso pero me siento muy contento, estoy en un momento lindo con la música y con la interacción con la gente; y más allá de la exposición pública y todo lo demás, no me sacan de eje y trato de mantener los pies en la tierra porque es ahí que uno tiene que tomar impulso para seguir volando. La música no tiene techo, se lo pone uno y yo quiero volar con la música todo lo alto que me lo permita", concluyó.