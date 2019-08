"La música de mi vida", en busco de su destino

Calificación: ****. Intérpretes: Viveik Kalra, Hayley Atwell, Rob Brydon y Kulvinder Ghir. Dirección: Gurinder Chadha. Género: Drama/Musical. Salas: Del Centro, Nuevo Monumental, Showcase, Hoyts, Village.

Ante todo, "La música de mi vida" tiene un enfoque original. En el último tiempo, cuando se habla de rock en la pantalla grande, uno sólo tiende a pensar en biopics ("Bohemian Rhapsody", "Rocketman"). Esta vez la cámara se ubica del otro lado: la película cuenta la historia de un fan de Bruce Springsteen un tanto particular, Javed, un adolescente de origen paquistaní que vive en una ciudad gris del norte de Inglaterra a fines de los 80. Javed lleva todas las de perder: sufre los embates de un padre autoritario y conservador y está creciendo en la Inglaterra de Margaret Thatcher, con desempleo y conflictos racistas. En este contexto asfixiante, el chico encuentra su tabla de salvación cuando un compañero de escuela le pasa dos cassettes de Springsteen. Y cuando temazos como "The Promised Land" o "Darkness On The Edge Of Town" suenan a todo volumen en el cine, el espectador también podrá experimentar de qué "salvación" se trata. Basada en una pintoresca historia real, "La música de mi vida" es un típico filme "coming of age": refleja la llegada del protagonista a la primera adultez y su necesidad de encontrar un lugar por fuera de la familia. Sin embargo, dentro de esta estructura un tanto rígida, la directora Gurinder Chadha logra construir un personaje que vibra y emociona. La película transmite muy bien el sentimiento de empatía que provoca la música de Springsteen. El protagonista se siente comprendido por primera vez a través de las letras de su ídolo, y las canciones funcionan como su disparador de coraje para enfrentarse al mandato paterno. De refilón, la película también consigue retratar un tiempo que parece muy lejano: los días en que el rock cambiaba la vida de las nuevas generaciones y las animaba a ser distintas y mejores.

"Margen de error", amores imperfectos

Calificación: ***. Intérpretes: Susana Pampín, Camila Plaate, Mónica Gonzaga, Victoria Carreras, Daniela Pal y Elvira Onetto. Dirección: Liliana Paolinelli. Género: Drama. Salas: Hoyts, y Village.

Uno de los aciertos de “Margen de error” es que, si bien la trama tiene como protagonistas a una pareja de mujeres, lo que cuenta podría pasar en cualquier tipo de relación, homosexual, heterosexual o lésbica. En este caso, la directora Liliana Paolinelli se interna nuevamente en una pareja de mujeres maduras en crisis, tal como lo hizo en “Amar es bendito” y “Lengua materna”. Aquí se trata de una científica y una médica veterinaria que tienen una relación estable y sin convivencia desde hace 23 años. La relación, sólida y sin sobresaltos, entra en crisis con la aparición de una joven que es hospedada temporalmente en la casa de una de ellas.

Paolinelli dedica un tratamiento sutil a la descomposición de la relación y hace cómplice al espectador de esa transformación que nunca termina de mostrarse. Acompañada por un elenco de buenas actrices encabezado por Susana Pampín y Eva Bianco (foto), la directora evita el estereotipo y el trazo grueso y se permite algunos flashes de humor. Con una puesta en escena cuidada en la que muestra tanto esmero como la dedicada a los rubros técnicos, entre los que se destacan la fotografía de Soledad Rodríguez, el filme muestra que domesticar el deseo puede ser un buen plan a largo plazo.

Por Rodolfo Bella