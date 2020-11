La música de los Beatles en un espectáculo sinfónico local con fines solidarios

Los músicos que subirán a escena serán Alejandro Bianchi (batería y productor general del encuentro), Hernán Barriocanal (teclados), Matías Bresciani (bajo), Mauricio Avalle (guitarra) y las voces de Juliana Biasin, Hernán Plano, Heidy Tiniacos, Paula de Oliveira, Mica Racciatti, Martina Druetta y Adrián Abramor, con coro y orquesta del Opera Studio dirigido por Nelson Coccalotto, más ensamble de vientos y de cuerdas e integrantes de la Escuela Playing for Change de Diamante, Entre Ríos; y la participación de la Escuela de Música Funes Art, de Funes.

En diálogo con Escenario, Alejandro Bianchi valoró el esfuerzo y dedicación de New Beats, lamentó que no pudieran estar para este show dos de sus músicos estables, la cantante Meli Chisari y el guitarrista Ronnie Ronston y reforzó la propuesta de este proyecto, que es “ayudar a muchos niños a acceder a la educación a través de la música”.

—¿Cómo surgió la decisión de elegir el repertorio de los Beatles para un espectáculo solidario?

—Elegimos el repertorio de los Beatles debido al éxito que han logrado a través del paso del tiempo, ya que su música superó todas las barreras geográficas y etarias. Y lo hicimos desde nuestras propias versiones, compuestas por varios géneros musicales como el pop-rock-funk-soul-jazz-latin-afrobeat, y con un formato sinfónico que le da un impronta diferente a la propuesta.

—Más allá del perfil solidario, el show tiene el atractivo de Playing For Change. ¿Cuál es el principal atractivo que tendrá el espectáculo que conecten con la estética de aquel recordado Playing For Change a nivel mundial que tuvo a “Stand By Me” como tema icónico?

—Creo que el principal atractivo es la participación de los alumnos de la Escuela Playing for Change Diamante haciendo un tema de los Beatles desde su espacio y también en esta oportunidad sumamos a la Escuela de Música Funes Art, donde los alumnos interpretaran un tema de los Beatles y nos acompañan con el coro en uno de los temas del repertorio, además de la orquesta formada por cuerdas, vientos y coro con la dirección del maestro Nelson Coccalotto.

—Como productor general y músico de la banda, ¿qué parámetros tuviste que considerar a la hora de armar un show que sea de alta calidad artística y además con un fin destinado a juntar fondos para paliar el Covid?

—Con referencia a la calidad del show tratamos de lograr superar el nivel logrado en cada evento que realizamos, seleccionamos la lista de temas adecuados e invitamos a varios artistas para lograr buena dinámica y convocatoria al espectáculo. Este tipo de shows por streaming tiene sus ventajas y desventajas. Te pueden ver desde cualquier parte del mundo, ya que no estás condicionado por el espacio físico limitante, pero no es fácil monetizarlo ya que el mundo está acostumbrado a no pagar para ver música por cualquier plataforma y con todas las opciones de artistas disponibles. En nuestro caso la invitación se plantea a través de la ayuda solidaria, por eso confiamos en lograr buena respuesta del público.

—¿Cuáles son los puntos más logrados, en lo emotivo y en lo artístico, del show y los que más va a celebrar la gente que los vea y escuche?

—La emoción surge sola en el público al escuchar los temas de los Beatles que están en la memoria de generaciones pasadas y las nuevas que lo van descubriendo. El arte se puede ver y sentir a través de la interpretación de los excelentes músicos y cantantes que participan del show y los técnicos de sonido, iluminación y videofilmación que también lo hacen posible.

—Si este streaming es exitoso, ¿pueden venir más propuestas con esta modalidad para poder conectar la música con la solidaridad?

—Pensamos que volver a los shows presenciales es lo mejor para disfrutar de esa conexión que se genera entre artista y público. Esperamos que este streaming sea exitoso para lograr el objetivo planteado, que es ayudar a muchos niños a acceder a la educación a través de la música.