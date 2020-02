"La música llega a lugares donde no llega la razón"

El Cuarteto Aureo presentará mañana su tributo a Los Beatles, en un show en el cual no sólo estarán los clásicos, sino también algunas piezas no tan conocidas de la banda de Liverpool. El violonchelista Paolo Ferrara contó cómo será este espectáculo de un grupo rosarino con formación y vocación clásica que aborda con idéntico entusiasmo y rigor la música popular. Completan el cuarteto de cuerdas Agustina Capovilla y Hernán Rodríguez, en violines; Lucas Soria, en viola, acompañados por el cantante Juanjo Caporali. El cuarteto interpreta no sólo a los clásicos, sino también a nuevos compositores e interactúa con diferentes formaciones y organismos de música de cámara, participa de conciertos y grabaciones de artistas de música popular e interpreta diversos géneros como folklore, jazz, rock, tango, bossa nova. La cita será mañana, a las 21.30, en Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza).

—¿Cómo surge la idea de hacer este espectáculo?

—En principio fue surgiendo la necesidad de que tengamos arreglos originales, para mostrar nuestro punto de vista. Además también estaba la necesidad de difundir para esta formación arreglos de música popular. Podemos citar como ejemplo que hay muchísimos más arreglos escritos del tema “Yesterday” que de la canción de Spinetta “Seguir viviendo sin tu amor”. Sin embargo, salió la idea de hacer el repertorio de The Beatles, ya que tiene un repertorio de mucha diversidad de géneros y estilos, y también era un buen ejercicio para el cuarteto a nivel armónico, dado que podemos encontrar casi todo el repertorio de cadencias de la música popular en el repertorio de la banda inglesa. En función no sólo a eso, sino también a la historia que hay detrás de cada canción, creemos que bien merecido está el homenaje.

—¿Cómo deciden qué temas tocar?

—Es muy difícil elegir el repertorio cuando hay una banda que tiene tantos himnos, pero también tratamos de que se redescubran canciones que no son tan conocidas, como “She’s a Woman”, “Till there was you”, que es un cover, o “Golden Slumbers”.

—¿Qué otros autores?

—Hace un tiempo que venimos proyectando un homenaje a María Elena Walsh, y finalmente le dimos forma en enero de este año. La idea es poner en valor su obra. En este caso quien le pone la voz a la obra de María Elena, es la cantautora Mercedes Borrell, que va a estar como invitada. Hay un video circulando en YouTube, y ya estamos armando agenda con este proyecto también. Fuera de esto, hay muchas cosas por abordar, entre ellas un quinteto de Mozart para clarinete y cuarteto de cuerdas, también hay grabaciones para diversos artistas.

—¿Cómo es la relación de la música académica con la música popular?

—Si bien tenemos formación académica, la idea es hacer permeable la barrera que generan las clasificaciones de géneros en la música, ya que en definitiva todo se reduce a sonidos, que nos invaden de sensaciones. Lo lindo que tiene la música es que llega a lugares donde ni la razón ni las palabras llegan.