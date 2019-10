"La música es nuestro refugio en medio de la crisis"

Aunque esté pasando su mejor momento, Luciano Pereyra sabe que aún queda mucho por aprender. El artista que lleva 20 años en la escena musical, 12 álbumes editados y más de 1 millón de discos vendidos, asegura que se divierte cuando hay nuevos desafíos porque de esa manera se aprende. Luego de recorrer los escenarios más importantes del país y Latinoamérica con su gira "La Vida Al Viento", Pereyra regresa a los escenarios para celebrar 20 años junto a la música y estrenando nuevas canciones los próximos 8 y 9 de noviembre en Metropolitano (Alto Rosario Shopping).

Con "La Vida Al Viento", el cantante viene cosechando muchos éxitos: recibió el galardón de Disco de Platino en el 2017 Y obtuvo siete nominaciones al Premio Gardel 2018. Además, batió el récord de hacer 16 shows sold out (localidades agotadas) en el teatro Gran Rex porteño y 56 sold out entre los conciertos realizados durante el 2017 y el 2018. El single "Como tú" logró más de 146 millones de vistas en YouTube. Y como frutilla del postre, culminó el 2018 con un show a lleno total en el Estadio de Vélez Sarsfield ante más de 35 mil personas.

Este año, Pereyra continúa con la gira que repasa sus 20 años de canciones y además presenta temas nuevos que formarán parte de su próximo material, que lanzará a mediados de 2020. También acaba de lanzar su CD y DVD "Romántico en el Teatro Colón", de dos conciertos que realizó el día de los enamorados en versión sinfónica (ver aparte).

Después de realizar más de 6 shows en el estadio Luna Park de Capital Federal, Pereyra llega a Rosario con doble función. Antes de su llegada a Rosario, el artista de Luján charló con Escenario sobre sus desafíos, esta nueva etapa y su visión sobre la Argentina: "Hay mucha ciclotimia, se habla mucho de la grieta, de que si pensás distinto no pertenecés. Es como un Boca-River o Central-Newell's, y nos olvidamos que a la hora de jugar la selección la camiseta es una sola", sentenció.

—Agotaste las entradas para tu presentación en Rosario y tuvieron que agregar otra más. ¿Qué tenés preparado para tu show que celebra tus 20 años de carrera?

—Sí, y también estoy presentando nuevas canciones como la que estrené con Greeicy "Te estás enamorando de mí", una cantante y actriz colombiana súper talentosa. Justo Greeicy estaba una tarde en Miami y coincidimos para grabar en esas horas que ella estuvo allá. Después se vino a Buenos Aires para grabar el video. Cuando escribís una canción y se suma una artista con la que vibrás de la misma manera, está buenísimo. La puesta en escena es totalmente diferente a la que se vio en Vélez. Estoy feliz de presentar este show en esta gira nacional y hacer siete conciertos en el Luna Park.

—En 2018 hiciste 16 shows en el teatro Gran Rex y un estadio de Vélez con 35 mil personas. ¿Cómo vivís este momento de tanto éxito? ¿Te siguen sorprendiendo estos números o lo tomás como algo natural?

—No es nada natural. Hacer un Luna Park es un sueño, lo anhelé toda la vida, así que cada vez que lo repito es una bendición. Me da mucha felicidad compartir mi pasión por la música. Una tristeza compartida es la mitad de la tristeza y una alegría compartida es el doble de alegría. La música me sigue formando como músico pero sobre todo como persona, porque los años siguen pasando y sigo formándome como persona, que es lo más importante.

—¿No te sentís realizado ya?

—Siento que aún tengo mucho por aprender todos los días. La vida sería muy aburrida si pienso "listo, ya está". Me divierto cuando hay nuevos desafíos y cosas por emprender porque de esa manera se aprende. Soy curioso en esto que se llama vida.

—¿Tenés ganas de actuar?

—Siempre me gustó actuar, como hice en "Pensionados", pero no me da el tiempo para hacer televisión ahora. La parte de actuación la hago en mis videos, disfruto mucho de ese proceso de creación.

—Falta muy poco para las elecciones, ¿cómo ves el país actual?

—No se puede ocultar la crisis que está viviendo la Argentina, pero también veo optimismo para salir adelante. Hay mucha ciclotimia, se habla mucho de la grieta, de que si pensás distinto no perteneces. Es como un Boca-River o un Central-Newell's, y nos olvidamos que a la hora de jugar la selección la camiseta es una sola. Si todo esto sirve para que el país crezca me parece fantástico, pero nadie está exento de lo que está pasando. Hoy la música está cumpliendo un rol muy importante, es nuestro refugio en medio de la crisis. Buscamos un respiro al alma en un concierto para después enfrentar los altibajos del país. No puedo ver el país donde vivo y trabajo con una mirada pesimista, lo que más quiero es que a la Argentina le vaya bien, esté el gobierno que esté.

—¿Qué se viene próximamente?

—Estoy en plena gira por todo el país, Chile y México y estamos con el estreno de "Romántico en el Teatro Colón". Hasta mediados del año que viene está la agenda súper completa.