"La música es mi mayor vicio", afirma Jorge Vázquez

Después del premio Gardel a mejor artista nuevo de tango y de haber ganado en el ciclo "Elegidos", Jorge Vázquez regresa a Rosario para presentar "Pasional", su segundo disco. Se trata de un trabajo en el que reunió lo que el cantante llamó una "selección argentina de tango", compuesta por figuras como el rosarino Franco Luciani hasta Pipi Piazzolla y Pablo Agri e invitados como Nahuel Penissi y Karina "La Princesita".

Vázquez reconoció el impulso que significaron los reconocimientos en una carrera que comenzó en la ciudad de La Plata, aunque dijo que en su repertorio hay espacio para todos. En su primer álbum, "Así", incluía baladas de Sandro y Paz Martínez, y en "Pasional" eligió un tema folclórico y un bolero, además de tangos clásicos. "«Elegidos» me dio el título de tanguero, pero creo que la música es única", dijo Vázquez poco antes del show que dará hoy, a las 21.30, en Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza).

—¿Qué diferencia a "Así" de "Pasional"?

—Es un disco con un montón de invitados. Participó una especie de selección argentina de tango. Está Pipi Piazzolla, Daniel Falasca, Pablo Agri, Patricio Villarejo, Horacio Romo, la dirección de Nicolás Ledesma. Y está Rosario también en el disco. Está Franco Luciani como invitado y Juan Blas Caballero que fue el productor del disco. Hay invitados como Nahuel Penissi y Karina "La Princesita", el pianista Arthur Hanlon. Vamos a presentar parte del disco y vamos a repasar el disco anterior y algunas cosas nuevas que venimos haciendo. Otras como "Buenos muchachos" que es mía.

—¿Cómo llegaste a formar este seleccionado?

—Tiene mucho que ver que han visto lo que hice antes y también la producción del disco. A Karina la había invitado a participar en el teatro y cuando le planteé cantar juntos le gustó e hicimos este clásico que es "Historia de un amor". Con Nahuel por cruzarme en Sony, pegamos buena onda. A Franco lo convocó Juan Blas Caballero. Franco trajo a Leonardo Andersen que toca la guitarra y a Facundo Guevara. Está buenísimo que hayan escuchado mi música y que quieran compartir cosas conmigo. Algunas de las canciones quedaron fuera del disco anterior, y elegí las que me parecía que le podían llegar a la gente. Lógicamente que algunas ya las había comprobado en vivo. Cuando te dicen de hacer un disco elegís 40 canciones de las cuales hacés otra selección.

—¿Cómo llegaste al tango?

—Fue todo casualidad porque yo empecé pasando música, después tocando la batería y después armamos una banda con unos amigos. Tuve una banda de cumbia y de cuarteto en la que cantaba. Después quería ser solista y empecé a cantar baladas y tangos. Y después la participación en televisión y haber ganado "Elegidos" como cantor de tangos, me dio el título de tanguero. Pero creo que la música es única y hay un montón de cosas. El disco tiene una canción folclórica de Javier Altamirano, un bolero de Chico Novarro. El otro disco tenía baladas de Sandro y de Paz Martínez. Y eso es que hacemos en vivo, un poco de todo.

—Con el disco anterior ganaste el premio Gardel a mejor álbum nuevo artista de tango. ¿Sentís que estás limitado al tango?

—Me gusta abrir el panorama, y que participen músicos de otros géneros porque me parece que debemos compartir la música. Está buenísimo que me cuenten entre los nuevos cantores de tango, me pone muy contento, pero me gusta el folclore, la música argentina. Quizás hoy poder compartir con músicos de otros géneros me pone contento para que te tengan en cuenta, más allá de que el título es el de tanguero, que está buenísimo, me pone feliz porque lógicamente que el tango es una carta de presentación muy importante. Y además es una lucha diaria porque antes teníamos más difusión y hoy no es tan así. Pero no nos quedamos en la queja y andamos por los barrios cantando y mostrando lo que hacemos.

—¿Qué significó haber ganado en "Elegidos"?

—Lógicamente que la tele te lleva a lugares que jamás me hubiese imaginado o poder compartir con otros artistas que quizás antes lo miraba por la tele. También el hecho de hoy ya pertenecer a Sony Music. Lo que aconsejo cuando me preguntan sobre participar de un concurso digo que eso se debe disfrutar al máximo, aprender lo que más puedas y que el resultado no es lo más importante. Creo que a pesar de haber ganado el concurso lo que más me quedó fue la enseñanza y seguir aprendiendo ahora.

—A partir de ese concurso empezaste a tener participaciones en algunos otros programas de Telefe...

—Soy un agradecido, me ayudó muchísimo Telefé y sigo teniendo un vínculo afectivo, no contractual, y lógicamente que cuando me invitan a un programa voy gustoso. Estaré agradecido eternamente como a todas las personas que me votaron en ese momento para que fuera ganador. Creo que eso es lo más lindo que me quedó. El otro día estuve en "Polémica en el bar". Soy un agradecido a cada uno que presta atención a lo que hago.

—¿A qué edad empezaste con la música?

—Siempre digo que la música me salvó la vida porque desde que tengo uso de razón siempre hubo música en mi casa. Mi viejo pasó música, yo seguí pasando música desde los 7 años, después trabajé como operador de radio, intenté jugar al fútbol, llegué a una división que es cuando o quedás o te vas, así que cuando me tuve que ir, la música me volvió a dar la posibilidad de seguir haciendo cosas. Volví a tocar la batería, armé mi grupo, seguí cantando. Pasó mucho tiempo y sigo aferrado a la música. La música es el vicio mayor que tengo porque soy un comprador de música, me gusta coleccionar música. Hay gente que es feliz en los shoppings, yo soy feliz en una disquería. Colecciono vinilos, tengo los de mi viejo y los míos.

—¿Cómo está afectando el mercado de discos la venta digital?

—Soy un defensor del disco físico. Está buenísimo que la gente hoy tenga a su alcance comprar en una tienda virtual, pero el que compra el disco virtual, se pierde otras cosas. Por ejemplo en mi disco, escribí una frase para cada canción, hay una dedicatoria para cada músico que me acompañó; dice quién tocó en cada canción, quién colaboró, quién la escribió, esas cosas que se pierden en lo virtual. Soy un amante del disco físico, es como un libro que también los podés leer por internet, o el diario que está en la web. Está todo muy bueno eso, pero de la otra manera es como un documento histórico lo que tenés en la mano.