La mujer que enloqueció a Adrián Suar en "El Host"

La modelo y actriz brasilera desembarcó en Argentina para tener su primer protagónico de la mano de Adrián Suar en "El Host", el "show all inclusive" de Fox. "Estoy muy contenta. La comedia musical y todo esto es muy nuevo para mí. Yo soy Andy, la secretaria personal de Adrián, y desde el inicio me enamoro de él porque, míralo, ¿cómo no me voy a enamorar?", expresó la actriz en la presentación oficial de "El Host", mientras pedía disculpas por su "portuñol" y señalaba con risas cómplices a Suar. El envío semanal de los miércoles incluyó la participación de artistas famosos de la pantalla chica, desde Mirtha Legrand y Susana Giménez hasta Marcelo Tinelli y Guillermo Francella. Es una especial de show todo terreno, en donde entra la comedia y el stand up, pero también el musical. María Bopp llegó en la última etapa del ciclo y brilló por su carisma y también por su sensualidad.