"La mujer es más estratega"

La premisa "Conoced la verdad y ella os hará libres" se pone en jaque con la obra del francés Florian Zeller, "Sin filtro", que en su versión argentina es protagonizada por Gabriel Goity y Carola Reyna y dirigida por Marcos Carnevale.

En esta pieza teatral, que sube a escena el viernes y sábado, a las 21, en el Auditorio Fundación Astengo (Mitre 754) cuestiona cuánto de lo que decimos es verdaderamente lo que queremos decir. Como aquella película "La invención de la mentira", de Ricky Gervais, que transcurre en un mundo donde la mentira no existe, en "Sin filtro", se genera el interrogante ¿acaso lo que pensamos y lo que decimos son necesariamente lo mismo?

Reyna y Goity componen a un matrimonio que invita a cenar a un amigo de toda la vida - recientemente divorciado, él, quien llega acompañado por su flamante conquista, una hermosa mujer varias décadas menor. Dos parejas que por momentos dicen todo lo que piensan y por momentos piensan todo lo que no dicen; ante la atenta escucha y mirada del público que, gracias a la magia del teatro, lo sabrá todo. Pronto, la noche se transformará en un juego de mentiras piadosas, verdades maquilladas, enredos y descubrimientos inesperados.

Antes del estreno, Reyna dialogó con Escenario sobre este personaje que, como en su vida real, está casada hace 25 años, en la ficción con Goity y en la vida real con Boy Olmi. "Estamos felices porque somos un grupo que se lleva bárbaro y la obra anda súper bien con todo lo que está pasando en el país", aseguró la actriz antes de comenzar la gira que los llevará por todo el país.

—¿Cómo es tu personaje en "Sin filtro"?

—Es una mujer que está casada hace 25 años, que tiene una vida normal con su marido. Y el matrimonio de mejores amigos de este matrimonio se separa porque él la deja de un día para el otro por una mujer muchísimo más joven. Así que para mi personaje es como que le serruchan la pata de la mesa, la amenaza es enorme porque surgen todos los miedos. Lo interesante es que nuestros pensamientos se los hacemos al público. Ella siente que tiene que salvar lo que ama y es muy divertido ver cómo todo le afecta muchísimo porque está aterrada de que de pronto su marido se pueda ir con una chica más jovencita. Mi personaje es muy divertido de hacer porque no está en eje, está desorbitada, frente a un sálvese quien pueda.

—Y en ese torbellino de pensamientos, para el hombre es todo blanco o negro, mientras que para la mujer existe una amplísima gama de grises...

—¡Claro! La mujer es más sutil, más estratega. Pero a la vez, el hombre muchas veces maneja estrategias. Lo interesante de la obra es que a veces no se puede decir la verdad con gente con la que tiene muchísima confianza. La verdad encierra mucho ego. Por eso uno quiere imponer lo que piensa. Creo que lo más importante es ir hacia el otro amorosamente.

—¿Qué pasaría en un mundo donde se dice toda la verdad, como plantea aquella película "La invención de la mentira", de Ricky Gervais?

—Ahora hay una moda del "te digo todo en la cara". No, no. Decime todo en la cara en la medida en que la pueda digerir y que no me agreda. Es divertido ver cómo cada uno interpreta la verdad. La verdad es siempre una interpretación. Creo que lo más importante es el para qué te cuento una verdad. Si te cuento que te engaño para construir, si tiene un objetivo amoroso, es una cosa. O si necesito decírtelo porque me estoy muriendo de culpa y necesito salvar el matrimonio. A cada uno, la verdad le puede pegar de manera diferente, por eso hay que tratar de ser cuidadoso y amoroso y tratar de estar en concordancia con uno: pensar y actuar coherentemente.

—Llevás 25 años de pareja con Boy Olmi, al igual que tu personaje lleva 25 años en pareja con el personaje interpretado por Goity. ¿Qué importancia tiene la verdad a la hora de sostener una pareja de muchos años?, ¿es mejor que cada uno tenga sus secretos?

—Uno es un individuo, ¿cómo no van a haber secretos? Los secretos no son todos pecaminosos, son parte del ser. Yo no comunico todo, así que por supuesto hay secretos, silencios y cosas en las que no coincidas. Justamente el hecho de que no se pierdan las individualidades hace que perdure la pareja.

"Si dijéramos la verdad honesta y brutal sería un desastre"

Marcos Carnevale dirige esta comedia de enredos, a la vez que es uno de los responsables de la ficción "Argentina, tierra de amor y venganza" en El Trece. "Esta obra me atrajo porque es muy empática, es para parejas. El espectador se ve absolutamente reflejado en los personajes de Carola y del Puma. Habla de lo que no decimos, de lo hipócritas que somos para no meternos en líos o para ser aceptados", destacó el director. En esta obra, el espectador es cómplice y testigo de los protagonistas: "El chiste que tiene la obra, como recurso narrativo, es que ves lo que los personajes dicen, pero también lo que piensan, que a veces se contradicen".

Esta obra habla de cómo pensamos estratégicamente para manipular, psicopatear al otro, y deja al descubierto las diferencias entre el pensamiento masculino y femenino.

"Si dijéramos toda la verdad honesta y brutal en la cara sería un desastre por la sociedad en la que vivimos, tendríamos que cambiar muchas cosas", opinó Carnevale y agregó: "A veces, por no decir la verdad, volvemos a discutir siempre por lo mismo, cuando podríamos acortar el camino".

Con respecto al éxito de la novela protagonizada por la China Suárez y Benjamín Vicuña en la tevé, Carnevale dijo que está "muy contento por lo bien que nos va en medio de esta transición que está viviendo la televisión".