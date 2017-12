La movida indie del pop sale a la arena

Los pibes marcan cuatro y van para adelante. Joystick, Mi Paracaídas, Xpiral, Lumineida y Los Usuarios llegan para mostrar su pulso indie en el Festival 501 _, con un nombre cuyo único objetivo es remitir a la imagen del sol, ya que el escenario se montará sobre el balneario La Florida. La celebración de rock y pop arrancará desde las 19 e incluirá stands de ropa de marcas independientes, exposiciones de artistas plásticos, barras de cerveza artesanal y el DJ El Santo para que la movida rítmica entre bandas no se detenga. Los pibes marcan cuatro y suenan ahora, pero quizá estén haciendo la música del mañana.

Joystick, oriundos de Chabás, es una de las atracciones de esta tarde/noche. Los jóvenes músicos, todos veinteañeros, ganaron el festival Rock del País 2015, fueron teloneros de U2 en La Plata y se presentaron en el Personal Fest. "Me rompieron la cabeza", dijo el mismísimo Marcelo Moura, de Virus, jurado en aquella competencia que emite TN. A su lado estaban nada menos que Juanse e Hilda Lizarazu, quienes también quedaron encandilados con la propuesta de la banda.

"Yo creo que lo que vieron es que fuimos auténticos. Nosotros fuimos para la primera edición y no teníamos nada preparado, fuimos ahí como un show más, en ese entonces teníamos apenas 17 años", dijo Pano Benicasa, el carismático vocalista y compositor del grupo.

En esa oportunidad tocaron "Vuelvo a preguntarme", un tema que ya no forma parte de su repertorio. "Es de un EP anterior y lo sacamos también de las redes sociales porque ya no nos identifica tanto", dijo el cantante sobre el estilo de la banda que en un comienzo interpretaba también temas de otros autores. "Antes tocábamos covers, como «El hijo de Hernández» o «Yendo a la casa de Damián», es que apenas empezamos El Cuarteto de Nos fue una gran influencia", dijo Pano, quien también apuntó que el pop de los 80 los marcó a fuego, desde Soda Stereo, Virus y la etapa solista de Gustavo Cerati, hasta Charly García, incluso en su etapa con Seru Giran y La Máquina de Hacer Pájaros.

La banda ya editó un larga duración "Mil razones para no dormir", en una coproducción de El Bajo, creado por el periodista Bebe Contepomi, y con distribución de Sony Music. "El disco que hicimos se caracteriza por la energía y la contundencia que nos gusta poner en las canciones. Cuando grabemos el próximo, seguro que seguiremos con el pop pero quizá agarremos para otro lado. Es que cuando grabamos teníamos 18 y ahora vamos por los 20 y 21, y tenemos otra cabeza", consideró Pano.

La fiesta de hoy en La Florida arrancará a las 19, con Los Usuarios y seguirá a las 20, con Lumineida; a las 21, Mi Paracaídas, a las 22, Joystick y cerrará a las 23 Xpiral.

Xpiral es un grupo rosarino formado por Nicolás Montenegro y Federico Romagnoli y se encuentra trabajando en nuevas canciones que integrarán su cuarto material de estudio. Compartieron escenario con Incubus, The Cult, Bersuit Vergarabat, Aterciopelados, Kapanga, Airbag y Massacre, y es la banda ganadora de la edición 2013 del concurso "La Vida + Vos" .

Lumineida, con sólo dos años de trayectoria, es otra banda de veinteañeros que estuvo entre las ganadoras del concurso Pre-Primavera llevado a cabo por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. Su primer EP, de 2015, es "La ciudad de las luces".

Los Usuarios sacaron este año su disco debut titulado "Folk", que fue editado por Geiser Discos y producido nada menos que por Tuta Torres (Babasónicos), y es otra de las nuevas promesas locales.

Por otro sol. Con algo más de trayectoria, Mi Paracaídas viene también con la chapa de haber llegado a la final de este año del concurso de TN Rock del País, y sigue presentando su material "Percepción Realidad Sucesos Tiempo", que ya fue categorizado entre los mejores 50 discos del 2016 según la revista Mute Magazine. En Rosario, la banda se hizo más conocida al participar en la etapa final del concurso Pre-Primavera de la Municipalidad en 2016 y 2017.

"Suspirar/soltarse en la reacción/logramos inventar/con un gesto del corazón". Esa es la letra de "Suspirar", de Mi Paracaídas, y es casi una declaración de principios de la banda que fue la organizadora de este encuentro. "Le pusimos 501 _ para que con el guión bajo se lea la palabra sol, es una idea un poco loca asociada con La Florida y el atardecer", dijo Diego Garín a Escenario para explicar qué fue lo que los inspiró para darle un título a este encuentro de bandas indie.

"Hay una movida indie que está generando un montón de cosas y necesita un espacio que esté bueno. Las cinco bandas locales, incluida Joystick que es de Chabás, están generando material y contenidos de buena calidad. Falta el impulso de gente de la ciudad que quiera hacer este tipo de eventos y que nos den una oportunidad", destacó el músico.

Para ellos, la Trova Rosarina es parte del pasado: "Nosotros no pensamos mucho en la herencia de la Trova, lo que sí te digo es que Rosario es complicado para encontrar lugares donde mostrarnos. Por eso hacemos nuestra propuesta musical y generamos nuestro propio espacio".

Garín también se mostró crítico con ciertas actitudes de los que se embanderan en la movida de rock independiente. "Hay mucha gente en la movida indie que se fija más en la forma de trabajar que en la música. Nosotros en cambio priorizamos más lo musical, estamos en la búsqueda de hacer algo nuevo, algo diferente, cosas modernas, buscar sonidos actuales, más que nada por ese lado, por el lado musical", insistió.

Y respecto a si consideraba si la propuesta de Mi Paracaídas respondía a los parámetros de vanguardia, respondió: "No sé si lo que hacemos es o no es de vanguardia, pero dentro de la ciudad estamos intentando subir y empezar a hacer cosas nuevas, que en la ciudad no existían".

Los pibes marcan cuatro y van por todo. Como alguna vez vaticinaron los Redonditos de Ricota habría que preguntarse si es cierto que el futuro ya llegó.