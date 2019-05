La Mona Jiménez le metió cuarteto al éxito de "Game of Thrones"

La Mona Jiménez se metió en la piel de Jon Snow y jugó a ser un héroe de GOT.

"Game of Thrones" es un fenómeno mundial. HBO emitirá el domingo el capítulo final de la serie inspirada en la saga literaria de George R.R. Martin. La expectativa es enorme. Los saben los fanáticos y también la Mona Jiménez, que grabó un spot publicitario de sus próximos shows vestido como Jon Snow, el personaje más popular de la historia.

"El invierno se acerca...y vos, ¿dónde vas a ir", pregunta la publicidad parodiando la frase de cabecera de la Casa Stark, "Winter is coming". Pero de fondo no se escucha la ya clásica cortina de GOT sino un pegadizo ritmo de cuarteto que acompaña la aparición del famoso cuartero cordobés vestido como un caballero medieval y portando una larga espada.

El video, que rápidamente se compartió en grupos de WhatsApp, fue grabado en locaciones de la provincia de Córdoba y promociona las actuaciones que La Mona va a ofrecer el viernes 17 el sábado 18 de mayo, los días anteriores al estreno mundial del desenlace de la serie. Los seguidores de GOT celebraron la ocurrencia del músico y la festejaron en redes sociales.