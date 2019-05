La misa ricotera está de fiesta en Rosario

La impronta de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota nunca se apaga. Hoy, dos de sus exponentes más representativos se suben a un escenario de Rosario para una fiesta que promete una celebración.

En una fiesta para toda la familia, regresa a la ciudad La Kermesse Redonda.

La cita es esta noche, desde las 20, en La Sala de las Artes (Suipacha y Güemes), y con la presencia exclusiva del saxofonista Sergio Dawi y del bajista Semilla Bucciarelli.

Después del ciclo con localidades agotadas en Capital Federal y de la gira por distintas ciudades del país, se encontrarán una vez más sobre los escenarios los Redonditos originales, haciendo revivir el espíritu como Los Decoradores.

A ellos se sumarán invitados sorpresa para presentar una selección de temas que pasarán por todos los discos de los Redondos.

En el marco de esta kermesse, y como aperitivo del encuentro y la fiesta, habrá también un espacio con muestras y exposiciones de objetos, libros y pinturas del imaginario redondo.

En declaraciones a la prensa, Sergio Dawi habló de lo que significa para él volver a tocar los hitos como "Ji Ji Ji" y "Vamos las bandas", entre otros, ante una comunidad que aún tiene a la banda liderada por el Indio Solari y Skay Beilinson como la música de fondo de la historia personal de cada uno.

"A esta altura del partido, -yo personalmente y Semilla también, creo que todos los chicos de la banda- pensamos que si no tiene sentido lo que uno está haciendo, preferible no hacerlo. Realmente esto tiene un sentido: el reencuentro con este público, con esta familia, y que no es una propuesta que tenga que ver con la nostalgia sino que tiene que ver con el presente. Estamos muy contentos y también muy motivados y emocionados con lo que sucede", destacó Dawi.

Cabe mencionar que Semilla Bucciarelli, como bajista, participó en Los Redondos desde 1982 hasta la disolución del grupo en 2001, mientras que el saxofonista, armonicista y pianista Sergio Dawi fue miembro estable desde 1987 a 2001.