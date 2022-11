Sin embargo, la conductora del programa fue en búsqueda de la palabra de Gordillo para confirmar los rumores, y la mamá de Holder se sinceró. Flor de la V quiso saber cómo nació la amistad y Gisela contó: "El me envió un WhatsApp, hará diez días, y yo no sabía quien era, pensé que era un paciente mío", comenzó diciendo la mujer.

"¿Querés turno a la mañana o a la tarde?", le preguntó Gisela. "No, soy Ulises Jaitt, tengo una radio", le contestó el periodista. Incrédula, Gisela continuó preguntando hasta que Ulises le explicó que quería hacer una nota con ella para su programa.

Gisela Gordillo y Ulises Jaitt hablaron de su relación.png

"Me hizo una nota que estuvo buena, me pareció muy correcto. Y nada, me dijo 'cuando vengas a Buenos Aires me avisás y vamos a tomar algo'. Y yo justo había organizado que tenía que ir, quería ir a visitarlo a mi hijo porque hace un montón que no lo veía", reveló la madre de Holder.

Flor quiso saber qué fue lo que le llamó la atención de Ulises y Gisela respondió sin pelos en la lengua: "Vos ahora estás casada, pero algún momento te habrá pasado que por ahí te escriben y son bastante pelotudos los flacos. Y me cansa esta cosa de mensajes que son desubicados o que no tienen nada que ver, o que te piden cosas que yo ya tengo 42 años y no tengo ganas de hacer". Luego añadió: "Ulises es un chico muy ubicado, aparte que es una bomba".

Romance impensado: la madre de Holder y Ulises Jaitt

Pero además de las declaraciones de Gisela, Ulises también dio su palabra. El periodista dijo en diálogo con "Primicias YA" que durante la entrevista tuvieron mucha buena onda: "Pegamos mucha onda después de que le hice una entrevista en la radio, empezamos a tener una atracción y se dio de tener este encuentro, y estuvo bárbaro".

Al igual que Gisela, Ulises también se refirió a ella como una "bomba" y agregó: "Tiene mucha sensibilidad, empatía, demostró ser una persona bastante cálida y pasamos un fin de semana hermoso". El periodista aclaró que tiene ganas de ver cómo sigue el vínculo: "Ella es una divina, diez puntos, una persona que tiene corazón. Esa es la realidad de esta historia: es una persona muy atractiva, con mucha onda, y tiene mucha energía positiva. Eso me gustó mucho".