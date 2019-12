Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, confesó que tiene buena relación con Marcelo Tinelli y que es fanática del programa. "Soy la única cholula de la familia. Sigo a Tinelli, miro todo el programa", contó Celia, quien además admitió que tiene sus parejas preferidas en el certamen.

"La otra noche vi el programa cuando Macelo le habló a Leo y yo estaba como boba. Marcelo quiere mucho a Leo, tenemos una hermosa amistad con él y Guillermina Valdés", señaló Celia.

En declaraciones al programa de radio "El espectador", la mamá del crack del Barcelona y de la selección argentina admitió en relación al "Súper Bailando" que tiene un para de parejas favoritas. En ese sentido, apoyó a Karina, La princesita, aunque también dijo que le gustaban todos los participantes.

"Karina me gusta un montón, la quiero mucho, tenemos una cercanía. Además, por todo lo que logró, por todo lo que pasó", indicó.

A otro bailarín que apoya es a Nico Occhiato, pero sobre todo por las divertidas apariciones de su abuela Conce: "¡Su abuela es divina! Me hace llorar tanto, porque me hace acordar de mi mamá. Entonces, me encanta eso, me encantaría conocerla porque es un amor".