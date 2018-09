La mamá de Laurita Fernández hizo llorar a su hija en el aquadance

Anoche, en el Bailando, Inés Stork, la mamá de Laurita, conmovió a todos con su fuerza de voluntad al realizar su performance de aquadance, al ritmo de "Somewhere only we knows", de Keane.

La mujer y su pareja obtuvieron 17 puntos y la devolución más dura llegó de parte de Ángel de Brito, quien les puso un 3: "Está buenísimo que vengas a salir de la rutina y a pasarla bien. Se nota que hay ensayo. Me quedo con tus ganas y con tu actitud, eso me encanta. Pero artísticamente no lo considero como una buena performance".

La mama´de Laurita Fernández hizo emocionar a su hija en el aquadance



Como era de esperarse, Laurita se mostró muy emocionada por la hazaña de su madre: "Nunca pensé que mamá iba a participar del Bailando cuyo segundo ritmo iba a ser el aquadance. Me emocionó verte contenta", arrancó la jurado.

"Al principio pensaba que lo mejor era ponerle todas notas bajas así se va rápido y no corre más riesgos. Ahora me divierte pensar que si pasa de ronda vamos a bailar juntas. Me emociona ya verte. Mi mamá me comparte fotos de cuando se va con su equipo a comer afuera y creo que es eso el Bailando, el día a día. No te voy a poner un 10 porque me van a matar y tienen razón, pero te recontra te felicito. Esto va a quedar de por vida en mi corazón. Estoy orgullosa, tengo a la mejor mamá del mundo", agregó.