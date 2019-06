La llamativa reflexión que Calu Rivero hizo en Instagram

Calu Rivero sorprendió con una extensa reflexión en su cuenta de Instagram sobre la exposición en las redes sociales y la imposición de los "me gusta".

La actriz explicó que con el contenido que comparte -con sus más de un millón de seguidores- no busca la aprobación inmediata del público. "Me gusta crear y expresarme libremente. Hace rato que me privo de postear cosas porque no quiero exponer mis ideas y sentimientos a la valoración automática y despersonalizada de un 'me gusta'", sostuvo.

"Hoy todo reclama un 'me gusta'. Todo se vuelve complaciente, incluso el arte. Quiero que mi red social sea libre de 'me gustas'. Yo busco la conversación con el otro. Tratemos de aproximarnos, hablemos, intercambiemos, los leo y los escucho. Disculpen las molestias ocasionadas", concluye el mensaje que subió a su perfil.