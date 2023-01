"La llama de la memoria", del rosarino Rodrigo Aloras, se verá hoy por Encuentro

“La llama de la memoria” obtuvo 15 premios en diferentes certámenes internacionales. A fines de 2020 ganó el premio al mejor documental corto en el New York Movie Awards, y también fue reconocido en distintos festivales de Estados Unidos, Holanda, Italia, Grecia, República Checa, Suecia y Canadá. Además fue declarado de interés municipal por el Concejo de Rosario, “por su aporte significativo al proceso de memoria, verdad y justicia sobre el Holocausto”.

Aloras, que está radicado en Suecia desde 2005 pero visita muy seguido su ciudad natal, contó a La Capital que llegó a la figura de David Galante “casi por azar”. “Una mañana, haciendo una pausa en el trabajo, me pongo a leer artículos y encuentro una nota sobre el nazismo que incluía un testimonio de Galante. Obviamente quedé impactado, impresionado, y al terminar de leer la nota descubro que David estaba vivo y estaba en Buenos Aires. Esa fue la mayor sorpresa. Fue por azar, pero también fue gracias a David Galante, que se convirtió en un testimonio vivo. Galante dedicó una década de su vida a dar testimonio en escuelas, en periódicos, en distintas charlas. Que haya llegado a él es de alguna manera mérito de Galante”, afirmó.

llama1.jpg El protagonista recuerda a su familia, que murió en manos de los nazis.

El realizador se sintió especialmente conmovido por el recorrido y la personalidad de Galante. “El pudo transformar ese horror en algo narrable, en algo transmitible. La característica de los sobrevivientes del Holocausto, y en el caso de él no fue excepción, es la de no poder hablar del tema, o que les lleve mucho tiempo hablar de esa experiencia. Me conmovía ver esa transformación y ese espíritu entre comillas alegre, conciliador, que tenía de contar lo que le había pasado y hacerlo escuchable”, apuntó.

El documental, que se estrenó en 2020 y recorre varios puntos geográficos (Rodas, Auschwitz, Buenos Aires y la ciudad sueca de Lund, donde reside el realizador), tiene además una resonancia actual en medio del ascenso de la ultraderecha en distintas partes del mundo. “En el documental yo conecto la temática central con este presente que estamos viviendo”, contó Aloras. “En un recorrido que estaba haciendo por Suecia, que luego traspasé a la película, me encontré en el transporte público con imágenes donde se anuncia que los partidos de extrema derecha estaban ganando equis cantidad de bancas en el Congreso. Eso lo vemos ahora también en Sudamérica. Y a mí me pasaba lo mismo en Escandinavia. Por eso sentía que estaba trabajando con una materia que hoy día sigue siendo actual, y no con un evento de un pasado superado. Es alarmante el resurgimiento de esos partidos y de esa mentalidad tan peligrosa. Me parece que es una de las preocupaciones más grandes del mundo actual, junto con la ecología y el tratamiento que hacemos del planeta y los recursos humanos”, explicó.