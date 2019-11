La jugada foto de Florencia Peña que quedó al borde de la censura: "Sábado bebé"

Florencia Peña sigue revolucionando las redes con su costado más hot y sexy. A través de su cuenta de Instagram, la jurado del Bailando publicó una imagen mostrando su cola. “Sábado bebé”, escribió la actriz en la red social, dejando todo librado a la imaginación de sus seguidores.

Como era de esperar, sus fans y los que no lo son tanto no tardaron en darle like (tiene más de 120 mil) y comentar el posteo de manera masiva.

“Estás en tu mejor momento, Flor, felicitaciones”, “Hermosa como siempre, me tenés enamorado”, “Aguante Flor, aguante Cabaret, aguante tu vida”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron en la publicación de la mediática.

flor.jpg

En los últimos días, Florencia Peña brindó una entrevista donde se refirió a la exposición de su cuerpo en las redes. “Creo que las mujeres debemos tener una relación de mucha libertad con nuestro cuerpo. Siento que mi cuerpo es parte de lo que soy, pero no lo único que soy. Sufrí mucho la etapa de `La Pechocha´, teníamos muy naturalizadas ciertas cosas que hoy serían impensadas”, explicó en una conversación con Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En ese sentido, la reconocida actriz agregó: “Tenía compañeros que, desde un lugar lúdico, me tocaban. Yo los frenaba, pero no lo entendíamos como una falta de respeto. Yo pensaba que era algo que tenía que pasarme por mis tetas grandes, como si me lo mereciera y a los 19 años me terminé achicando el busto”.

Además, Peña se refirió a la filtración de imágenes íntimas suyas de las que en algún momento fue víctima: “No sabía como tomármelo, quise imprimirle humor en el momento que me estaba pasando y no lo pude lograr porque todavía no era momento. Ahora sí puedo vivirlo con más humor, lo que no quiere decir que no quiera que paguen las personas que me hicieron sufrir”.