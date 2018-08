La ironía de Maxi López para responderle a Wanda Nara

Wanda Nara y Maxi López no tienen paz. Lejos de mantener una buena relación por el bien de sus hijos, laex pareja sumó en las últimas horas un nuevo enfrentamiento que ellos mismos hicieron público.

A través de la famosa encuesta que permite lanzar Instagram Stories, un seguidor de la mediática le preguntó acerca del arreglo económico que tiene con el futbolista y padre de sus hijos Benedicto, Valentino y Constantino.

Lejos de quedarse callada, Wanda salió al cruce y con una contundente respuesta dejó en claro que Maxi no le da la plata correspondiente por sus hijos.

"¿El papá de los chicos no te pasa plata?", le consultó la seguidora a la hermana de Zaira, a lo que ella contundente agregó: "Nunca, pero no lo necesito tampoco. Entonces no hay problema".

wandas.jpg



Por su parte, el jugador de Vasco da Gama también recurrió a sus historias de la red social. Allí, Maxi escribió un mensaje dirigido a ella: "150 mil euros al año para tomar la sopa y seguís comiendo el ossobuco milanese... #maduradeunavez", publicó.

maxilop.jpg