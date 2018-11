La intimidad del narco que marcó la historia de Colombia

El director español Fernando León de Aranoa volvió a reunirse con Javier Bardem para rodar "Pablo Escobar: la traición", que se estrena hoy en Rosario. El filme está basado en la autobiografía "Amando a Pablo, odiando a Escobar", de Virginia Vallejo, la periodista colombiana amante del narcotraficante más poderoso de la historia durante los años 80.

"Pablo Escobar: la traición" llega quince años después de que Aranoa rodara junto a Javier Bardem "Los lunes al sol" (2002), la película que lo consagró como director y con la que ganó el premio Goya a mejor director. El filme relata el ascenso y caída del fundador del cartel de Cali desde la perspectiva de Virginia Vallejo quien se siente seducida por su carisma y desestima las noticias que circulan sobre Escobar hasta que comprende lo peligroso de la situación.

Según contó el realizador a medios españoles, la idea de filmar esta historia surgió hace más de una década y la aparición del libro de Vallejo lo decidió. "Cuando encontramos el libro de Virginia Vallejo sentimos que teníamos un punto de vista idóneo desde el que explorar la figura del narco, porque por un lado esa perspectiva nos permitía una aproximación a su intimidad y, por tanto, a su psicología y sus emociones; y, por otro, que Vallejo fuera una periodista muy conocida y con muchas conexiones nos daba la oportunidad de ofrecer una panorámica tanto del universo criminal que Escobar creó como de las circunstancias de la sociedad en la que una figura así pudo surgir".

Aronoa aseguró que acercarse a Escobar le provocó "cierta fascinación" que lo impulsó a rodar esta parte de su historia. "Me interesó mucho la magnitud y el rango de su historia. También me asombró la desproporcionada capacidad criminal de un hombre que no solo ganó cantidades inimaginables de dinero, sino que también fue político y asesinó a líderes políticos. No siento admiración por él, por supuesto, pero sin duda su figura me provoca cierta fascinación".

El mayor desafío que encontró el director a la hora de retratar al narco colombiano fueron los contrastes en su vida. "Lo fácil habría sido envolverlo de glamour y convertirlo en un héroe romántico, o retratarlo como un monstruo. Pero lo más pavoroso de Escobar es que era un ser humano como cualquiera, un hombre obsesionado por obtener reconocimiento. Primero lo intentó con el poder económico; luego, al no conseguirlo, buscó el poder político; y finalmente, al seguir sin lograrlo, recurrió a las armas. Primero trató de hacerse querer, luego intentó hacerse respetar y por último se hizo temer. Ese fue su drama".

Virginia Vallejo está exiliada desde el año 2006 en Miami y protegida por la DEA y, según dijo, Escobar no la mató tras su ruptura sentimental porque necesitaba que ella escribiera la biografía del hombre que fue abatido por las fuerzas de seguridad de Colombia en 1993.