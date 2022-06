La insólita reacción de Oscar Ruggeri al enterarse que su hija Cande está embarazada

Hace unos días, casi sin querer, Oscar Ruggeri anunciaba que su hija más famosa iba a convertirse en madre por primera vez. Mientras participaba como todos los días del ciclo que el ex futbolista realiza en ESPN con la conducción del Pollo Vignolo , el excampeón del mundo no pudo resistirse ante la buena nueva y se le escapó en vivo. “Voy a ser abuelo. De Candela” , dijo emocionado.

Al rato, pareció darse cuenta que aún los medios no estaban enterados de la noticia y lanzó: “No sé si se podía decir, creo que sí. ¿Sabes cuánto hace que me lo dijeron? y vengo acá, me la banco. Guardé bastante” .

Rápidamente sus declaraciones se hicieron virales y Ángel de Brito lo compartió en su cuenta de Twitter y bromeó con la posibilidad de incorporar a Óscar a su 'team' de 'angelitas'. La host digital de El Hotel de los Famosos, por su parte, reaccionó muy molesta ante el descuido de su papá: “Lo voy a matar !!!!”, escribió la rubia, dando a entender que su padre le arruinó la sorpresa del feliz anuncio en público.

Lo cierto es que, ya lejos del enojo que tuvo las primeras horas, ahora Cande confesó que ya perdonó al exfutbolista e incluso se animó a mostrar el video del momento en el que le cuenta sobre su embarazo a su entorno más íntimo. “Yo le conté a mi familia y a la de Nico diciéndoles ´che, saquémonos una foto´, entonces ponía el celu en video para realmente ver la reacción de todos”, comenzó explicando en un móvil con Nosotros a la Mañana (El Trece), justo antes de compartir la grabación.

En dichas imágenes, se ve cómo Cande reúne a su familia para tomar una supuesta postal. Luego de una cuenta regresiva, inesperadamente la modelo anuncia: “Estoy embarazada”. Instantáneamente, y completamente desconcertados, todos se dan vuelta a mirarla. Y, acto seguido, todo fue euforia. “¡Yo sabía, te lo juro!”, le grita su mamá.

¡EXCLUSIVO! Cande Ruggeri va a ser mamá y así fueron las reacciones de sus familiares al enterarse

Sin embargo, Oscar parece ser el único que no reacciona y se queda al lado de su nieto Milo, hijo de una de las hermanas de Cande. El Cabezón parece atónito y desorientado y, solo después de varios minutos en los que todo el resto va a abrazar a la futura mamá, acota: “¿Y Roma? ¿Una primita o un primito?”, le dice a su otra nieta. “Fue hermoso, de verdad no se lo esperaban, nadie sabía, era algo nuestro”, expresó la ex Bailando. Y agregó, sobre la reacción de su padre: “Después a lo último me saluda, pero le costó al principio”.

“Tenía ganas que haya un nuevo integrante en la familia, un nuevo bebito. Yo me llevo súper bien con mis hermanas, es una familia que estamos el uno para el otro siempre y sé que con este bebito va a ser así. Y sé que mi emoción y la de Nico es la de ellos. Todos los días me mandan mensajes, a nada de bloquear a todos”, cerró divertida.

Cande está en pareja con Nicolás Maccari desde mediados del 2018. Tiempo atrás, en diálogo con Infobae había contado cómo se conocieron: “Nos presentó Josefina Sarkany. Un día me dijo: ‘Tengo un chico ideal para vos, ¿le puedo dar tu teléfono?’ La verdad es que yo un poco dudé porque no estaba con muchas ganas de conocer a nadie, venía de varios fracasos y medio que había perdido las esperanzas de conocer a alguien, pero ella me convenció y ¡me alegro de haberle dado otra chance al amor!”.