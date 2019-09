Fernando Burlando y Barby Franco fueron los invitados de Susana Giménez anoche en su programa donde la entrevista casi que se transformó en una terapia de pareja. El abogado y la modelo se sacaron chispas cada vez que trataban de explicar por qué cancelaron la boda. Ahora, en un insólito video, él le pidió casamiento.

"Estaba al borde del ataque de pánico, estaba nervioso y muy asustado", lanzó Barby sobre el estado de ánimo del abogado cuando apenas se sentaron en el living de la diva. Consultado por la conductora, Burlando respondió: "El problema no serías vos" e inmediatamente se quedó mirando a su pareja. Una señal clara de que las cosas no estaban bien entre los dos.

Sin vuelta al asunto, Susana se metió de lleno en el conflicto y disparó: "Han programado varias veces el casamiento". Rápida de reflejos, la modelo le explicó: "No esta bueno cancelar seis veces. La última vez me enteré por la televisión (cuando Fernando estuvo en el programa de Mirtha Legrand). Obviamente me molestó en su momento".

Para echar más leña al fuego, Franco bromeó sobre él: "No tiene sentido del humor millenial". Al respecto, el letrado acotó: "Salir con ella es un deporte de alto extremo. Vivimos como deportistas extremos, no sé como va a empezar o terminar el día con ella".

"Yo quería ponerme el vestido de novia que voy a sortear para venir acá y que él vea que lindo me queda", expresó la joven modelo ante la atenta mirada del abogado, quien le advirtió que si hacía eso se iba del estudio.

"Está suspendido, no está cancelado", afirmó Burlando ante los cuestionamientos de su pareja y de la conductora. "Ahora soy yo la que no se quiere casar", retrucó Barby.

Más allá de las idas y vueltas, la pareja confirmó el amor y además mostraron un video en el que él le hace una broma de que tiene un accidente y cuando está en estado grave en la ambulancia, despierta, y le pide casamiento.