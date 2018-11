La inseguridad de la tecnología

En "Alarma", tema de "432", a dueto con otro talento uruguayo Martín Buscaglia, Fernando Cabrera asocia la tecnología con la inseguridad. Y así lo explica: "Hoy, no sin razón, la sociedad se queja de la inseguridad: el aumento del delito y la criminalidad. Y veo a la famosa tecnología, sin regulación, que está por fuera del gobierno y del Estado, que funciona de una manera autónoma. Es una especie de loca carrera de avance Y junto a eso avanza también la prescindencia de la industria y del empresariado y del comercio por la mano de obra humana, cada vez hay menos trabajo y más desocupados. La pregunta que yo me hago y queda flotando en esta canción es ¿no tiene un poco que ver este avance loco de la tecnología con la violencia? ¿Acaso no se están generando cada vez menos puestos de trabajo y con eso cada vez más gente desesperada que quizá algunos de ellos, no digo todos, terminen optando por el delito como medio de supervivencia. ¿Por qué no pensamos un poco en ese ciego avance de la tecnología que no sé adónde cuernos va?"