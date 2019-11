En marzo pasado, Ismael Serrano hizo su debut en la literatura con "El viento me lleva", su primer libro de relatos. Y asegura que sus influencias literarias están relacionadas con nuestra tierra. "Creo que el tipo de relatos que escribí entroncan con cierta literatura latinoamericana con la que he crecido, que fue lo que me hizo conocer el continente antes de viajar a él", contó a Escenario. "Pienso que mis relatos conectan con los cuentos de Cortázar. En la oralidad conectan con Galeano y en el humor con Fontanarrosa", afirmó. "Si bien los relatos están situados en Madrid, en un punto conectan con Latinoamérica", enfatizó. Desde las letras de sus canciones, la vocación por contar historias siempre estuvo presente en Serrano. Pero ahora, el músico quiere trasladar esa pasión a los shows en vivo. "Me gusta el carácter teatral que le vengo dando a las puestas en escena. Y cada vez me apetece más hacer shows que tengan que ver con un relato, con un guión", explicó. "Tengo como una fantasía, que es la de protagonizar un musical", confesó entre risas, y agregó: "Poco a poco me voy construyendo el mío, contando mis historias. Yo tengo mucho de cuentacuentos", afirmó.