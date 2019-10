A Noelia Marzol le sobran candidatos. Tras confirmar su separación de Marcos Baldovino en julio pasado, la bailarina le puso el pecho a los rumores de romance con El Polaco, su compañero de piso en el Súper Bailando, además de Nico Occhiato.

Hoy, en una entrevista con Modo Sábado, contó sin embargo algunas infidencias de su presente sentimental: "No me estaría quedando tiempo para el amor. Igual estoy bien, es la primera vez que estoy sola durante un tiempo bastante extenso y la verdad es que disfruto del trabajo intenso que me está tocando hacer. Me siento con libertad. Pienso algo y lo digo".

Acerca de la cantidad de "pretendientes que la revolotean expresó: "Por suerte no me faltan. Hay chongos, pero no candidatos oficiales. La verdad es que no tengo tiempo para dedicarme a una persona como lo merecería una relación formal".

"No hay una sola persona. Hay varios. Alguno de ellos insinuó querer tener exclusividad, no la pide directamente porque entiende el momento que estoy viviendo, pero no me siento capacitada para tener una relación formal. Y eso que me encanta", agregó sin vueltas.

"Yo no los atiendo (a sus pretendientes), ellos me atienden exclusivamente a mí, me miman, son muy cariñosos, me mandan bombones y flores y hacen de novio, pero saben que es temporal y lo aceptan", redondeó entre risas.