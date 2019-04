La industria de la música se recupera a nivel mundial

La industria discográfica a nivel mundial creció un 9,7 por ciento en 2018, su cuarto año consecutivo en alza y en el que más ha aumentado desde que comenzaron los registros en 1997, informó ayer la Federación Internacional de la Industria Discográfica (IFPI). Por regiones, la que más creció por cuarto año consecutivo según el informe fue Latinoamérica, con un ascenso del 16,8 por ciento, con Brasil (15,4 por ciento) y México (14,7 por ciento) como principales potencias.

La entidad presentó ayer en Londres su informe anual, en el que indicó que desde 2015 el sector de la música grabada fue creciendo a nivel mundial y el año pasado recaudó 19.100 millones de dólares.

Casi la mitad de esos ingresos globales, un 47 por ciento, provinieron de la música en streaming, que, por segmentos, encabezó la subida en 2018 con un crecimiento del 34 por ciento, con un 32,9 por ciento más de suscripciones de pago a plataformas digitales que ofrecen estos contenidos.

En contraposición a esta progresión se situaron la recaudación de ventas de música en soportes físicos, que descendió un 10,1 por ciento en 2018, y los ingresos por descargas, que se desplomaron un 21,2 por ciento.

La consejera delegada de la IFPI, Frances Moore, subrayó el mérito para conseguir estos resultados de los "increíbles artistas" que existen en la industria, pero sin desmerecer el trabajo de las discográficas que "continúan invirtiendo en artistas, personas e innovación, tanto en los mercados establecidos como emergentes".

En este sentido también se pronunció el consejero delegado de Warner Music, Stu Bergen, que recalcó que "los artistas realmente se benefician de contar con una infraestructura que los apoye, respaldados por recursos humanos y experiencia que permite verdadera libertad creativa".

Norteamérica experimentó un ascenso del 15 por ciento, los mercados combinados de Asia y Australia crecieron un 11,7 por ciento, mientras que Europea se sitúo a la cola con un modesto crecimiento del 0,1 por ciento.

El top 10 de discos de 2018 estuvo copado por las bandas sonoras de películas, como "El gran showman", que logró alzarse con el número 1 con la friolera de 3,5 millones de copias vendidas, "Nace una estrella" (1,9 millones), "Bohemian Rapsody" (1,2 millones) y "Mamma mia! Here We Go Again" (0,9 millones).

Con respecto a los singles, en lo más alto de la lista estuvo "Havana", de Camila Cabello y Young Thug, con 19 millones de reproducciones; seguido de "God's Plan", de Drake (15,3 millones), y "Shape of You", de Ed Sheeran (14,9 millones).

Los nuevos tiempos

Después de 15 años, desde 1999 hasta 2014, en los que la industria perdió casi el 40 por ciento de sus ingresos, ésta ha conseguido, gracias a la innovación, adaptarse a los nuevos tiempos, puntualiza el informe.

Para hacer "sostenible" esta tendencia positiva y que "los mercados emergentes sean capaces de alcanzar todo su potencial", el documento especifica cinco elementos clave. El primero es reconocer el valor de la música, en segundo lugar establecer un marco claro respecto de los derechos de autor para aportar certeza legal.

Los poseedores de estos derechos deben ser libres para decidir quién y cómo pueden utilizar su música, indica el IFPI en tercer lugar, seguido de la necesidad de licenciar la música en términos justos.

Por último, la organización menciona la importancia de que existan las herramientas adecuadas para prevenir la piratería y que la música esté disponible de forma ilegal. "La música se ha convertido en global de maneras nunca antes imaginadas", agregó Moore, quien puso el acento en, por encima de todo, "asegurar que la música continúe en este emocionante viaje mundial".