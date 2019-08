La increíble confesión de Pampita sobre su soltería

Hace casi dos meses que Pampita y el joven empresario Mariano Balcarce terminaron una relación que duró sólo cinco meses.

"Estoy sola y estoy bien", le confesó la modelo y jurado del Súper Bailando a Ángel de Brito, quien durante la semana deslizó que a ella le gustaba Nico Occhiato y rápidamente la también conductora salió a desmentirlo.

La nacida en General Acha comentó que no padece la soltería y que no le divierte hacer un "touch and go".

"Me gusta estar sola. Yo soy muy feliz con lo que tengo, con el laburo y con los chicos. Tengo un grupo de amigos que me acompañan mucho. Mi familia está muy presente. No siento soledad. Tampoco quiero salir con cualquiera, no me gusta salir por salir. Tengo que estar muy segura para salir con alguien", aseguó la codiciada modelo.