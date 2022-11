La increíble anécdota de George Clooney y el gato de su amigo Richard Kind

En aquella época, Clooney, quien había cortado con una ex pareja, se mudó con Richard Kind, conocido por sus papeles en sitcoms como "Loco por ti" o "Sin City", y el actor tenía un gato de mascota.

George Clooney y Richard Kind.png

"Él iba a trabajar todos los días y yo no hacía nada como actor en paro", comenzó explicando George. "Él tenía este gatito, y justo al lado del inodoro, estaba la caja de arena del gato. Siempre estaba llena de caca de gato porque nunca la limpiaba, entonces yo las recogía y limpiaba", contó el actor.

Sin embargo, Kind no se había percatado de que era Clooney quien estaba limpiando la caja de arena de su gato y por lo tanto pensó que su mascota no hacía sus necesidades. George decidió no decirle que él era el responsable y la situación continuó.

"No se por qué lo hacía, sólo pensaba que era divertido", comentó el actor antes de agregar el detalle más importante de la historia. "Y luego, estoy allí limpiando la siguiente ronda, y en ese instante se me prendió la lamparita y hago una enorme c*gada en la caja de arena del gato, y espero que Richard vuelva a casa".

https://twitter.com/doctorfrusna/status/1590038753472835584 George Clooney debe ser uno de los tíos más bromistas de todo Hollywood... y un peligro como compañero de piso!! pic.twitter.com/cVbm2g2E0p — Doctor Frusna (@doctorfrusna) November 8, 2022

Tentado de la risa, Clooney continúa contando el desenlace de la historia: "Estoy sentado viendo la tv, no digo ni una palabra, y Richard entra al baño y escucho '¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi gato! ¡No vas a creer esto!' ". Riendo a carcajadas, el actor explicó que el tamaño del gato era muy pequeño para lo que Richard había visto en la caja y quienes se encontraban haciendo la entrevista tampoco pudieron evitar las risas.