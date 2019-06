La incómoda entrevista de Verónica Lozano a Nicolás Cabré

Verónica Lozano pasó un incomodo momento cuando debió entrevistar en su programa, Cortá por Lozano, al actor Nicolás Cabré.

Tildado en el ambiente como una persona "difícil de tratar", Lozano le comentó: "Se nota que sos una persona con la que hay un tiempo para llegar a vos, para acceder, para que te relajes y digas 'puedo confiar en esta situación'".

Ante ese comentario, el actor -en pareja con Laurita Fernández- dio su punto de vista mostrando una visible incomodidad: "También hay muchas cosas que me dan vergüenza, que me ponen nervioso. Estaba parado ahí atrás (de cámara) y da nervios".

Embed

Y la conductora replicó con un sincericidio: "A mí me daba nervios entrevistarte, porque hay un construcción de eso, de vos".

Antes de la entrevista en sí, Cabré comentó cómo era su relación con el que dirán: "Es que hay gente que, a lo mejor, habla mal de mí y dice 'éste es terrible’, y no me lo crucé en la vida. Y hay gente que he tratado muy bien y tiene el chip de que 'este es terrible'. Ahora, si me decías algo que no me guste, seguramente te contestaba".