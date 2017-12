"La idea fue ofrecer al público una comedia brillante y sin agresiones"

Arnaldo André será protagonista y director de "Plaza suite", la comedia de Neil Simon que, con un elenco de nombres famosos, se verá en el teatro Santa Fe de Mar del Plata, desde el 2 de enero como uno de los números fuertes de la temporada, con funciones de martes a domingo.

Luego de una recordada versión porteña de principios de los años 70 estelarizada por Violeta Antier, Duilio Marzio y Osvaldo Miranda, y una película con Walter Matthau y Maureen Stapleton en los papeles titulares, el elenco marplatense se completará con Osvaldo Laport, Ana María Picchio, Raúl Taibo. Maria Rojí, Viviana Saez, Kitty Locane y Rodrigo Esmella.

La inteligente pluma de Simon entrelaza tres historias ocurridas en la suite 719 del Plaza Hotel de Nueva York, donde tres parejas diferentes ironizan sobre la institución del matrimonio en un tono de alta comedia, con diálogos veloces e ingeniosos, en un mecanismo de relojería que muchos intentan repetir aunque sin mayor suerte.

"A mí me convoca el productor Aldo Funes para la temporada 2018 en Mar del Plata y me ofrece cinco obras para dirigir y actuar, y entre ellas estaba 'Plaza Suite', que yo había visto en el teatro Ateneo, y a mí Simon me gustó siempre -dijo André a Télam en un alto de los ensayos-. Entonces la leí y pensé qué era lo que había que hacer en Mar del Plata para ofrecerle al público algo diferente, una comedia brillante sin golpes bajos, agresiones ni morcilleos".





—¿Eso supone un respeto por el texto original?

—Decir las cosas que están allí escritas, tratar de interpretar a Simon respetando sus palabras y poniendo cada uno de nosotros nuestra condición de comediantes, que es lo que se necesita para llevar adelante una obra así. Así que le dije al productor que si yo hacía teatro tenía que hacerlo con todas las garantías de tener buenos actores, una excelente escenografía corpórea (de Daniel Feijoo) que refleje lo que es una habitación de un hotel neoyorquino de categoría en los años 70.





—¿Cómo ves el proyecto antes del estreno?

—Cuando tuve todas esas garantías y vi el entusiasmo con que Aldo está produciendo esta obra se nos contagió al conjunto; estamos todos felices y conformes por cómo están saliendo las cosas.

—¿Creés que Simon es un autor especial, por más que muchos intenten imitarlo?

—Los grandes autores son únicos; podemos hacer algo parecido pero los grandes clásicos son imposibles de imitar, pero si sirve tomar como ejemplo a un autor de comedias como Simon bienvenido sea y no a otros que no son tan felices.





—¿Cuál es el enfoque que elegiste para "Plaza Suite"?

—Yo quiero reflejar lo que el autor cuenta, que es ese humor, esa ironía que usa para hablar del matrimonio y darle lo que yo considero, que por más que sea una comedia todo tiene que partir de la verdad. Es la única manera, a mi criterio, de dignificar este hermoso texto y que el público se convenza de que está viendo algo real. Por más que se ría, porque a veces pensamos que porque nos reímos no es real.





—Sucede también en la vida diaria...

—En la vida real, que no es fácil para ningún ser humano, a cada uno de nosotros nos ha pasado algo gracioso. Entonces lo hemos comentado con risa y hemos recibido la risa de quien nos escucha, y sin embargo se trata de algo real; así que de eso se trata el poder llevar una comedia al escenario.





—¿Cómo fue la elección del elenco?

—Surgieron nombres entre el productor y yo; Aldo sabía que yo quería trabajar con muy buenos actores y de los elegidos se fue hablando con sus representantes y así se fue conformando este equipo maravilloso. Yo no veo la temporada marplatense desde el temor ni de que éste puede ser el espectáculo más visto, sólo quisiera que fuese un gran espectáculo; después el resultado lo veremos, pero yo ni siquiera pienso que voy a ganar mucho dinero. Pienso en que no quiero defraudar al espectador, que la gente diga "he visto algo hermoso, me divertí mucho y vi un nivel de trabajo que no estoy acostumbrado a ver; cómo se dignifica la comedia, cómo se han ocupado de contarnos y vestir el cuento".