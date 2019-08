La huella de los Stones en Rosario

En “La lengua universal”, Juan Cruz Revello rastrea la huella de los fans de los Rolling Stones en Rosario. Lo hace en primer lugar con Los Gatos Salvajes, el grupo que en los años 60 integraron Ciro Fogliatta, Litto Nebbia y Chango Pueblas. Los tres eran fervientes admiradores de Jagger y Richards. También recuerda a Performance, un local de la galería Cassini que vendía la marca Little Stone y que reunía a los espíritus rockeros de la época. Y además cita a fans locales y coleccionistas como Fito Ciani y Adrián Martín. Sin embargo, la pregunta que queda flotando es: ¿Es Rosario una ciudad stone? ¿No se identifica más con la tradición de la canción beatlesca? “Fans de los Stones hay en todas las ciudades del mundo. Y en Rosario, desde siempre”, respondió Revello. “Tal es el caso que rastreo, con Los Gatos Salvajes, y luego doy un salto en el tiempo, con un grupo de fans rosarinos que se conocen en el campo del show de Keith Richards en el 92, en Vélez”, relató. Según el periodista, desde que se editó “La lengua universal” “conocí y sigo conociendo muchas personas de todas las edades, apasionadas por los Stones, que se me acercan a través del libro. Pero, más allá de eso, yo no creo que Rosario tenga un solo sonido. Me niego a relacionar a Rosario sólo con la canción, porque acá pasó y pasa de todo”, afirmó.