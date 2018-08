La historia de la familia perfecta que se convirtió en un papelón público

Hay familias que parecen felices, pero no todo es lo que parece. Para comprobarlo habrá que ver "La casa de las flores", la serie mexicana que el viernes estrena Netflix y que tiene como valor agregado la vuelta a la actuación de Verónica Castro, quien no sólo es la figura de esta ficción, sino que también canta, para deleite de sus seguidores.

La historia central se desenvuelve en una florería familiar, aparentemente exitosa e idílica, llena de secretos disfuncionales. Un día, el patriarca se da cuenta que su amante de mucho tiempo ha muerto de manera repentina y decide llevar a sus hijos a su hogar junto a su esposa y familia actual, quienes no sabían de su existencia. La serie de humor negro explora la necesidad de proteger y perdonar a los seres queridos, sin importar lo incómodo que eso pueda ser.

Creada y dirigida por Manolo Caro, la producción original de la plataforma líder en streaming de contenidos audiovisuales contará con trece episodios de 30 minutos y estará disponible para los miembros de Netflix en todo el mundo.

El estilo de Manolo Caro para crear personajes fuera de lo común inspiró a Verónica Castro ("Los ricos también lloran", "Rosa Salvaje") a desarrollar una interpretación nunca antes vista en su carrera artística.

Castro se pone el atuendo de una mujer poderosa que está al frente de un adinerado clan, que lo conduce con humor irónico, ya que cuando la pescan fumando marihuana, aduce: "No, es clavo de olor para relajarme".

Aunque la serie se anuncia como agridulce, Verónica Castro afirmó que: "Siento que he hecho algo diferente, y aunque digan que es una comedia negro, yo creo que es coloreada y sui generis".

"Este Manolo hasta me hizo cantar", dijo Castro en referencia al rol del realizador Caro, quien en su foja de servicios ya acuña títulos de películas de la talla de "La vida inmoral de la pareja ideal" y "Amor de mis amores"`, y para quien éste sería su debut en la pequeña pantalla.

En declaraciones a Vanity Fair, la diva dio por tierra cualquier temor ante su participación en un nuevo formato y tomó como un desafío el enfrentarse a un hipotético público de millennials: "¿Miedo? No. Me dan emoción, alegría, me hacen entender muchas cosas que como mujer de mi edad quiero entender. Quiero conocer, ver esas nuevas generaciones, cómo trabajan, como actúan, cómo traen esa vibra tan fuerte, otro tipo de energías. Me voy con los millennials y eso que yo soy del siglo pasado", dijo Castro.

Desde ya que Verónica Castro estará muy bien acompañada en "La casa de las flores", tercera serie mexicana original de Netflix. A ella se le suman las actuaciones estelares de Aislinn Derbez ("A la mala", "Win it all") y Cecilia Suárez ("Capadocia", "La vida inmoral de la pareja ideal"), logrando una combinación casi perfecta y a la vez desafiante para esta historia en donde nada es lo que parece.

Entre otras figuras relevantes del elenco se destaca Paco León ("Kiki", "Aída"), Dario Yazbek ("Daniel y Ana", "Los paisajes"), Juan Pablo Medina ("La vida inmoral de la pareja ideal", "Amor de mis amores"), Sawandi Wilson ("Faith Under Fire", "Law and Order") y David Otrosky ("Mujeres asesinas", "Como agua para chocolate").

Otra de las piezas clave de este staff es la actriz Verónica Langer, quien dará vida a una mujer conservadora y un tanto excéntrica, donde además será cómplice del personaje que intepreta Verónica Castro.

En entrevista con Notimex, la actriz comentó su entusiasmo por el próximo estreno de esta serie para la plataforma de Netflix: "Me encantó la historia y efectivamente soy la mejor amiga del personaje de Verónica Castro".

"Es una historia bonita y la verdad es que también fue un agasajo trabajar con Verónica Castro, Cecilia Suárez y Manolo Caro, apuntó Langer, al señalar que la serie tiene muchos matices y cada personaje tiene sus propias problemáticas.

Langer agregó que aunque los problemas son fuertes se habla de estos con soltura y muy al estilo de Caro, quien se distinguió siempre por su manera sutil de abordar diversos temas de sexualidad y pareja.

Paco León, quien encarna a María José, una mujer trans que estuvo casada con una de las hijas de la familia siempre estuvo en la mira del director . "Desde el primer momento en que vi a Paco León sobre las tablas de un teatro me interesé por su carrera y quise trabajar con él, dijo Manolo Caro.

"Me gusta pensar en lo genuino. Esta es la historia que quiero contar, la familia de la que yo quiero hablar y estas son las cosas que me atañen. Y, de ahí, que se vuelva universal", destacó el creador de la serie.

En la ficción "La casa de las flores" es el nombre de una florería famosa a cargo de una familia no menos importante, pero todo se complica cuando se descubre que el jefe de hogar tiene una doble vida y también con el mismo título de la florería regentea un cabaret.

"La florería es el pilar de la familia, la gente dice que somos la familia perfecta" se la oye decir al personaje que interpreta Verónica Castro en el trailer de difusión.

Lo cierto es que esta familia tiene problemas de sobra para ser perfecta, pero al mismo tiempo todos los inconvenientes que se verán en la primera temporada disponible desde este viernes confirmarán la seducción que sigue generando en los televidentes el género de comedia negra.

No tan perfectos. La popular familia mexicana, dueños de una importante florería, se derrumba al descubrirse la doble vida del jefe de hogar.