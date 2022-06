La historia detrás del mítico álbum "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band"

Aunque por aquellos años la crítica no lo encontró como un buen álbum por toda la forzada experimentación, sus canciones fueron abrazadas y entonadas por los cientos de miles de seguidores, se convirtieron en himnos del movimiento hippie psicodélico y el tiempo lo colocó en la cima de la lista de los mejores álbumes de la historia del rock.

El fin de las giras

El año 1966 fue un año clave en la historia de los Beatles pues fue el momento en el que decidieron dejar de hacer giras. La banda se encontraba exhausta y quería escapar de cualquier movida o intención política del momento. A comienzos de su gira por Estados Unidos, a mediados de 1966, el grupo se encontró inesperadamente con organizaciones religiosas extremadamente enojadas por una declaración de Lennon en marzo, en la cual este opinaba que "los Beatles son más populares que Jesucristo".

El odio por los Beatles de parte de las sectas religiosas estadounidenses llegó hasta el punto de amenazar con dispararles y también quemando álbumes del grupo en las afueras de los estadios.

The Beatles - Don't Let Me Down

Decidieron entonces dar su último concierto oficial en el Candlestick Park en San Francisco, el 29 de agosto 1966, en un momento en el que el distanciamiento entre el grupo y sus fanáticos aumentaba cada vez más.

Con las giras canceladas, los chicos de Liverpool planearon la producción de un álbum con mucha más libertad creativa y tiempo de realización. La opción de no tener que salir a presentar el disco en directo les posibilitó la experimentación con diferentes estilos e instrumentos.

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Remix)

Pionero en el álbum conceptual

Todo el concepto del disco surge principalmente de una idea del bajista Paul McCartney, a quien se le ocurrió crear una banda ficticia como álter ego de su grupo. McCartney pensó en grabar un álbum que representara el concierto de una banda ficticia.

McCartney afirmó que su pensamiento fue: "Dejemos de ser nosotros. Creemos un álter ego". No serían ellos haciendo esa música entonces, sino la otra banda, aquella de una identidad completamente distinta. "Fuimos capaces de perder nuestras identidades en esto", declaró el músico.

Lucy In The Sky With Diamonds (Remix)

George Martin, el productor de los Beatles, también contó una historia que sigue el relato de Paul. Martin confesó: "Era solo una canción de Paul, nada del otro mundo, pero cuando la terminamos, Paul dijo: "¿Por qué no hacemos el álbum como si la Banda Pepper realmente existiera, y como si el Sargento Pepper estuviera haciendo el álbum?". Me encantó la idea, desde ese momento Pepper tuvo vida propia".

La realización del mito

Durante las sesiones de Sgt. Pepper's, la banda logró mejorar la calidad en la producción de su música, mientras que experimentaban con nuevas técnicas de grabación. Una de sus innovaciones fue la de incluir una orquesta, idea que hoy suena bastante común pero que por entonces fue un completo riesgo.

Los Beatles.jpg

Como sucedió con otros trabajos, la base principal de grabación y producción fueron los estudios Abbey Road de Londres, aunque también trabajaron en los Regent Sound Studios. Las sesiones de grabación comenzaron a finales de noviembre de 1966 y terminaron el 21 de abril de 1967, después de más de 700 horas de trabajo en el estudio.

Tantas horas en el estudio resultaron ser una enorme carga económica para la banda (aproximadamente 25 mil libras esterlinas). El gasto valió la pena ya que es lo que permitió dar rienda suelta a la creatividad de cada uno y lograr así uno de los mejores álbumes del grupo y del rock en general.

Una icónica portada

"Sgt. Pepper's" tiene muchos aspectos que se destacan, y uno de ellos es su portada, una de las más famosas en todo el mundo. La portada fue diseñada por el artista pop Peter Blake y representa el entierro de los Beatles. La imagen muestra en un primer plano la tumba de los Beatles y a sus integrantes parados frente a ella. Pero además aparece una gran cantidad de celebridades históricas.

Los Beatles Sgt. Pepper.jpeg

Los Beatles aparecen dos veces: una, como figuras de cera representados con su estilo inicial, y otra como integrantes de un grupo llamado "Banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta" ("Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band"). La idea surgió de un comentario irónico de Lennon quien dijo que bastaba con enviar estatuas de cera de la banda para sus conciertos. El vestuario de los músicos fue creado por la casa inglesa de diseño Berman.

El concepto general de la portada surgió a partir de una idea de Paul McCartney, quien dibujó un boceto en el que la banda posaba como músicos callejeros con instrumentos de viento, rodeados de amigos delante de una pared con un póster de Brigitte Bardot y varios trofeos. La idea final terminó teniendo a icónicas figuras como Marilyn Monroe, Edgar Allan Poe, Shirley Temple, Bob Dylan, Oscar Wilde, Fred Astaire, Tony Curtis, Karl Marx, William Burroughs, Lawrence de Arabia, Johnny Weismuller, Marlon Brando, Marlene Dietrich y Dr Livingstone. Quienes se quedaron afuera son Ghandi, Jesucristo y Hitler.

Curiosidades de un disco legendario

Los músicos se tomaron la libertad de incluir todo aquello que se les iba ocurriendo. Instrumentalmente, los Beatles juntaron seis teclados diferentes para grabar un solo acorde determinado y convocaron a 41 músicos para tocar juntos una serie de acordes. El disco también es pionero en escribir en la contraportada, por primera vez, la letra de los temas.

A pesar de la mala crítica, todas estas innovaciones hicieron que "Sgt. Pepper" no fuera únicamente uno de los primeros en su género, sino que además fue el primero en obtener el reconocimiento de los premios Grammy. En total, el disco se llevó cuatro premios.

Pero no dejaba de ser una obra controversial para muchos, y en un primer momento, la BBC prohibió emitir varias canciones del disco. Una de ellas fue "A day in the life" debido a que su letra incluía la frase "I'd love to yurn you on" ("Me encantaría excitarte"). También excluyeron "Being for the benefit of Mr. Kite!" y "Fixing a Hole" por hacer referencia a la heroína.

Fixing A Hole (Remix)

A su vez, "Lucy in the sky with diamonds" se volvió el himno del movimiento psicodélico de los 60 al ser interpretada como una alusión al LSD, droga en auge en ese momento. Sin embargo, John Lennon refutó esta teoría y declaró que el nombre vino de un dibujo que su hijo Julian hizo en la escuela, al que llamó "Lucy, en el cielo con diamantes".

Las canciones

La mayoría de las canciones fueron escritas y compuestas por John Lennon y Paul McCartney, aunque también se indican algunas que fueron obra del resto de los músicos.

El Lado A del disco incluye las siguientes canciones: "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band"; "With a Little Help from My Friends"; "Lucy in the Sky with Diamonds"; "Getting Better"; "Fixing a Hole"; "She's Leaving Home"; "Being for the Benefit of Mr. Kite!".

El Lado B contiene otras seis canciones: "Within You Without You"; "When I'm Sixty-Four"; "Lovely Rita"; "Good Morning Good Morning"; "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)"; "A Day in the Life" (incluye "Sgt. Pepper Inner Groove").