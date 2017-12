La historia de cómo la peor película de Hollywood se transformó en mito

La recreación de la historia de la que se considera la "peor película del mundo", resultó un éxito arrollador. "The Disaster Artist", dirigida y protagonizada por James Franco, es un tributo a Tommy Wisau, creador de la mítica "The Room", un filme que pasó a la historia junto con su director y se convirtió en un producto de culto más por lo que se le cuestionó que por sus aciertos. El filme se estrena mañana en Rosario luego de un exitoso recorrido internacional que incluye la Concha de Oro como mejor filme en el festival de San Sebastián para Franco y nominaciones a los Globo de Oro y el Sindicato de Guionistas de Hollywood.

Franco, actor polifacético, director y guionista nominado a un Oscar en 2011 por "127 horas" y comedias como "Una loca entrevista" y "¿Por qué él?", fue el responsable de poner en marcha esta tragicómica historia real de un aspirante a cineasta y marginado de la industria. Su ambiciosa apuesta cinematográfica pasó sin pena ni gloria por las salas después de recaudar poco más de 1.800 dólares durante su exhibición pero un público curioso transformó en un filme de culto.

Todo por un sueño. Franco encarna a Wisau, quien rodó la película con la idea de pasar a la posteridad como un realizador intelectual. Lo acompañan en los roles principales su hermano Dave Franco, Seth Rogen, Alison Brie y Zac Efron, y contó con la colaboración de algunas estrellas de la industria como Melanie Griffith, Sharon Stone y Judd Apatow. "Dirigió la película metido en su personaje", explicó Rogen sobre Franco. "Había escenas en las que él estaba interpretando a Tommy dirigiendo una película en la que Tommy dirigía una película sobre Tommy. En momentos así decías: «Esto es muy raro...»", bromeó el actor y productor del filme.

Basada en el libro "The Disaster Artist. My life inside «The Room»", escrito por el coprotagonista de la película original, Greg Sestero, "The Disaster Artist" relata el derrotero de Wiseau que al no encontrar su sitio en la industria del cine decide financiar él mismo la que debía ser su obra maestra.

Comparado por algunos medios con otra leyenda como Ed Wood, a quien interpretó Johnny Depp en la película de Tim Burton, Wiseau se desempeñó no sólo como director, sino también como actor principal, guionista, productor y productor ejecutivo del que creía que sería "el mejor drama desde Shakespeare", todo a partir de su escaso conocimiento de la industria y un optimismo inquebrantable.

Cuando se estrenó en 2003, "The Room" tardó poco tiempo en ser considerada una de las peores películas jamás rodadas. Escrita, producida, dirigida y protagonizada por Tommy Wiseau, sus caóticas tramas, sus diálogos, actuaciones y puesta en escena le valieron el calificativo de "el Ciudadano Kane de las malas películas".

Sin embargo, las exhibiciones de medianoche y un sector del público que recibía con curiosidad el filme ayudaron a crear un mito alrededor de la película "The Room" y así se empezó a proyectar mucho más que en su breve estreno.

"The Disaster Artist" se interna en el corazón del rodaje de aquella película para mostrar cómo un drama se transforma en comedia. Reconocidas figuras de Hollywood, desde Paul Rudd hasta Kristen Bell, se convirtieron en fans de este extraño producto que terminó siendo un elemento imprescindible del circuito off, con Wisau apareciendo por sorpresa en algunas de las proyecciones.

Wiseau llegó a Los Angeles en 1998 con la idea de cumplir su sueño, sin conocer a nadie y sin que nadie lo conozca a él. Seis años más tarde ya era una celebridad. Luego dirigió dos documentales y varios episodios de una serie de televisión, y como actor participó de trabajo escritos por su amigo Greg Sestero. En el filme de James Franco, tiene una breve participación. "Resultó genial porque yo interpreto a Tommy Wiseau; tuvimos un cameo frente a mí, lo cual fue muy raro porque yo estaba interpretándolo a él. Fue una experiencia surrealista por decir lo menos", comentó Franco.

hermanos. Dave Franco (izquierda) interpreta a David Sestero, amigo de Tommy Wisau, a cargo de James Franco.