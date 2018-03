La historia británica contada a través de las series

"Los Tudor" (foto), de 2007 y rodada en Irlanda, está basada en el reinado de Enrique VIII de Inglaterra, con Jonathan Rhys-Meyers en el papel principal. Otra, "The Crown" , una serie actual de televisión británica y estadounidense, creada y escrita por Peter Morgan para Netflix, es una biografía sobre el reinado de la reina Isabel II, protagonizada por Claire Foy (foto) y Olivia Colman. "Elizabeth I" es una miniserie de televisión británica de 2005 dirigida por Tom Hooper, donde Helen Mirren encarnó a la reina Isabel I de Inglaterra.Vikingos", un drama histórico dirigido por Michael Hirst (director de "Los Tudor"), de History Channel, está centrado en Ragnar Lothbrok, figura mítica que aseguraba que era el descendiente de Odín, el dios principal de la mitología nórdica. La serie está ambientada en el siglo IX donde lo que hoy se conoce como Inglaterra eran varios reinos independientes. También "The Last Kingdom" está ubicada en el siglo IX y en torno al tema de los vikingos, está protagonizada por Alexander Dreymon,