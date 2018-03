La hija de dos reconocidos periodistas presentó a su novia en sociedad

Constance Doman es la hija de Fabián Doman y Evelyn Von Brocke. Tiene 22 años y estudia management de medios en una universidad de La Haya, Holanda. Está a miles de kilómetros de sus padres, pero muy cerquita de su gran amor; Dilek, su novia, que también está radicada en Europa.

La joven no quiere ponerle un rótulo a su sexualidad, pero en diálogo con la revista Pronto, contó que antes de concretar con Dilek siempre había estado con hombres. "Digo que soy bisexual porque sé que el ser humano necesita usar etiquetas todo el tiempo. Pero yo no necesito eso. No me considero nada. A mí me gustan las personas", explicó.