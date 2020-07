La hermana de Cubero le pegó duro a Nicole Neumann

La disputa de Nicole Neumann y Fabián Cubero sigue sumando capítulos. Ahora la modelo agregó una nueva divergencia al negarle otra vez el contacto a su exmarido con sus hijas, por lo que el exfutbolista decidió iniciar una demanda penal en contra de la modelo.

Este incidente colmó la paciencia de la familia Cubero, la que siempre mantuvo un bajo perfil al respecto, pero a través de Soledad, la hermana del exVélez, expresó su disgusto por la actitud de Neumann de poner como rehenes a las hijas del matrimonio.

"Mi hermano fue a buscar a las nenas porque era lo que tenían acordado. Fabián incluso había preparado todo para festejarle el cumple a una de ellas, pero cuando fue, la empleada no se las quiso dar por pedido de Nicole", contó Soledad Cubero.

Con marcada indignación, Soledad dijo que "siento que esto no se va a terminar más. Ahora quiere que Fabián y Micaela (Viciconte) se hagan el test de coronavirus pero ninguno de los dos estuvo en contacto con nadie enfermo, ni se fue de viaje ni hizo nada que amerite hacerse las pruebas".

"Ella le está cagando la vida a mi hermano con todo esto. Realmente es insostenible vivir de esta manera y por eso Fabián hizo otra vez la denuncia", narró la hermana del exdefensor.

La familia Cubero nunca quiso ocupar espacios en los medios, pero la relación de Fabián con Nicole impuso por segunda vez la necesidad de que Soledad salga públicamente a defender a su hermano. La primera ocasión fue en el verano pasado cuando la modelo no quiso que las tres hijas vayan a Mar del Plata con su padre para estar con sus abuelos y Micaela Viciconte, la actual pareja de Poroto.

"Hay un montón de cosas que mi hermano aguanta y no cuenta por las nenas pero les aseguro que no cualquier hombre se las bancaría. Lo único que quiero es ver a mis sobrinas, que mis papás las vean pero no se pudo por un capricho", dijo Soledad en esa ocasión.