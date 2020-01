La gran noche de la antesala de los Oscar

La carrera por los Oscar comienza oficialmente esta noche, con la 77ª edición de los premios Globo de Oro, que entrega todos los años la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. El drama “Historia de un matrimonio”, del director Noah Baumbach y producido por Netflix, encabeza las preferencias con seis nominaciones, y también están en competencia pesos pesados como “El irlandés”, de Martin Scorsese, y “Había una vez en Hollywood”, de Quentin Tarantino.

La ceremonia, que da puntapié inicial a la denominada “temporada de premios” que finaliza con los Oscar el 9 de febrero, se llevará a cabo desde las 21 en el Beverly Hilton de Los Angeles, con transmisión en vivo a través de las señales de cable TNT (con doblaje al español) y TNT Series (en idioma original). E! Entertainment también transmitirá en vivo desde la alfombra roja a partir de las 20, con la conducción de Ryan Seacrest y Giuliana Rancic.

Además de “Historia de un matrimonio”, otras tres películas de Netflix ubicadas en las categorías principales aportan 11 nominaciones más para el gigante del streaming, que confirma así el potente peso específico que tiene ya no sólo en el segmento televisivo sino también en el cinematográfico. Se trata del drama épico de gángsters “El irlandés”, con cinco nominaciones; “Los dos papas” (de Fernando Meirelles), con cuatro, y la comedia biográfica “Dolemite Is My Name”, de Craig Brewer y protagonizada por Eddie Murphy, con dos candidaturas.

Las primeras dos acompañan a la película de Baumbach en la codiciada categoría de mejor película de drama, en la que también están “Guasón” (de Todd Phillips y con el muy elogiado trabajo de Joaquin Phoenix como el traumado Joker) y la bélica “1917” (de Sam Mendes).

En tanto, “Dolemite...” integra la categoría de mejor película de comedia o musical, en la que “Había una vez en Hollywood”, con Leo DiCaprio y Brad Pitt, aparece como casi segura ganadora. Completan la categoría el biopic musical sobre la tumultuosa vida de Elton John “Rocketman”, de Dexter Fletcher; la sátira sobre el nazismo “Jojo Rabbit”, de Taika Waititi; y la detectivesca “Entre navajas y secretos”, de Rian Johnson.

Así como en 2014 los Globo de Oro obtenidos por “House Of Cards” y “Orange Is The New Black” legitimaron al streaming como canal de distribución y a Netflix como actor preponderante en el rubro televisivo, las 17 nominaciones para sus películas dan cuenta este año de la fuerza que también tiene ya en la difusión del séptimo arte.

El gigante digital invierte en realizadores de renombre que ayuden a posicionar a la plataforma al nivel de las históricas “majors” y, tras el revuelo que causó el año pasado con “Roma”, de Alfonso Cuarón, llega ahora a los Globo de Oro con cuatro películas y la expectativa de que pueda ser la primera parada de una exitosa temporada. En ese panorama, el drama de tres horas y media “El irlandés”, que reunió en un mismo elenco a Robert De Niro, Al Pacino y a Joe Pesci, y que relata la historia del guardaespaldas del líder sindicalista Jimmy Hoffa, se presenta como la gran favorita del año.

Polémica femenina. La gala, que este domingo tendrá por quinta vez la conducción del ácido comediante británico Ricky Gervais, llega también con alguna polémica por la falta de nominadas mujeres en las categorías de mejor director y mejor guión. En un año en el que de acuerdo a los especialistas varias cineastas merecían mayor reconocimiento, vuelve a hacerse evidente la falta de equidad entre el hombre y la mujer en la industria. Es el caso de Greta Gerwig (“Mujercitas”), Lorene Scafaria (“Estafadoras de Wall Street”) y Marielle Heller (“Un buen día en el vecindario”), que quedaron afuera de ambas ternas.

Scorsese, Tarantino, Todd Phillips, Sam Mendes y el coreano Bong Joon Ho (“Parásitos”) se disputarán el premio a mejor director; en tanto que Baumbach, Tarantino, Steven Zaillan (“El irlandés”), Anthony McCarten (“Los dos papas”) y Boon Joon Ho en dupla con Han Jin Won aspiran a llevarse el premio por el mejor guión.

Pantalla chica. En el apartado televisivo, el drama de Netflix “The Crown”, que sigue la vida de la reina Isabel II de Inglaterra, y las miniseries “Chernobyl” (HBO) e “Inconcebible” (Netflix), todas con cuatro nominaciones, son las principales candidatas.

Canales premium y plataformas de streaming produjeron 14 de las 15 candidatas en los rubros de mejor serie de drama, mejor serie de comedia y mejor miniserie, en una tendencia que se acentúa cada año: cada vez es más difícil que las producciones prestigiosas provengan de los canales de aire en EEUU.

Las series de HBO “Succession” y “Big Little Lies”, ambas en su segunda temporada, podrían ganar como mejor serie de drama, en una lista en la que podría dar la sorpresa “The Morning Show”, la serie protagonizada por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston sobre la trastienda de un noticiero matutino que produjo la recientemente lanzada plataforma Apple TV.

La multipremiada “Fleabag”, disponible a través de Amazon, parte como favorita a mejor serie de comedia, en tanto que el premio a mejor miniserie parece estar entre la trama histórica de “Chernobyl” o el impactante relato de abusos sexuales de “Inconcebible”.

El premio honorario Cecil B. DeMille a la trayectoria cinematográfica será otorgado a Tom Hanks, mientras que el premio Carol Burnett por la carrera en televisión será otorgado a la célebre presentadora y comediante Ellen DeGeneres.

Actrices latinas y estrellas de todas las épocas

La colombiana Sofía Vergara, la mexicana Salma Hayek y la cubana radicada en España Ana de Armas estarán entre las estrellas latinas que anunciarán premios esta noche en los Globos de Oro. Además de presentar uno de esos premios, De Armas está nominada en la categoría de mejor actriz de una película de comedia o musical por su labor en “Entre navajas y secretos”. Junto a aquellas presentadoras estarán también figuras como Scarlett Johansson, Rami Malek, Charlize Theron, Daniel Craig, Chris Evans, Margot Robbie, Harvey Keitel, Glenn Close, Will Ferrell y Pierce Brosnan.