La gobernadora, el periodista y una relación que hizo ruido

La noticia irrumpió con fuerza. Un hipotético nuevo romance inundó las redes sociales de mensajes y rumores. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el periodista deportivo Enrique Sacco fueron vinculados en una relación amorosa.

Si bien Quique negó el supuesto noviazgo, amigos y allegados a ambos dan indicios de que María Eugenia y el periodista mantuvieron varias charlas y que ambos mostraron interés en seguir conociéndose más.

“Me taladraron el teléfono. Fui contundente: estoy solo. Aún no es mi tiempo. Hoy tengo otras prioridades”, fue la frase que dijo Sacco para salir del paso durante una charla radial. No obstante desde su entorno y el de la gobernadora lejos de negarlo, cuentan que hay un vínculo al que no se animan todavía calificarlo como romance.

Vidal y Sacco se conocieron en uno de los almuerzos de Mirtha Legrand, en donde compartieron la necesidad de contactarse después del programa y fue allí que intercambiaron números teléfonos para darle mayor frecuencia a una relación.

a381830e5cadc4b0a5004d1beb6e67ec3b2d557f.jpg

María Eugenia Vidal se separó de Ramiro Tagliaferro hace tres años, mientras que Quique sufrió a principios del 2018 la trágica pérdida de su esposa, la periodista Débora Pérez Volpin, producto de una mala praxis mientras le practicaban una endoscopía.