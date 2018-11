El cortometraje "La gira", de Francisco Giunipero, se presenta hoy, a las 20, en Arteón (Sarmiento 778) y tendrá una segunda función el martes en la misma sala. Filmada en 2002 en blanco y negro, la producción local ve la luz recién ahora y cuenta con las actuaciones de Gato Molina, Martín Gross, Anahí Martino, Guillermo Peñalves y Fabián Golber.

"Volver a ver el bruto del material y sentir que no había perdido vigencia y que se podría haber filmado el mes pasado me hizo buscar a dos editores que tenían la edad que tenía yo cuando me arriesgué a filmar con ese hermoso grupo y casi sin presupuesto. Así es que pudimos plasmar este corto", dijo Giunipero, quien conduce "Portadas" en Canal 3.

"La gira" cuenta la historia de un grupo de amigos que se vuelven a juntar después de la crisis de 2001 y atraviesan un momento intenso en un encuentro donde la cocaína los lleva a todos de las narices.

"Lo que pasaba con muchos jóvenes en la década del 90 es algo parecido a lo que pasa actualmente en un contexto socio-cultural adverso y con pocas chances de hacer lo que les gusta en materia laboral. Es así cuando se juntan a descabezarse y se sienten contenidos por sus pares, aunque a veces esos pares se transformen en factores de riesgo", destacó Giunipero, quien consideró que "visto en retrospectiva el corto quizá muestre algunas miserias de otra generación".