La gira con Raúl Barboza por Europa es "uno de esos tantos regalos"

La diversa agenda de Chango Spasiuk incluye este año una gira por festivales europeos junto al legendario chamamecero Raúl Barboza, en una actividad que el también acordeonista presenta como "uno de esos tantos regalos que me da el camino". "Estoy muy contento de que Raúl haya aceptado este encuentro porque nadie me lo va a contar. No va a estar en mi boca la frase ‘me hubiera gustado hacerlo'", señaló Spasiuk sobre el tour que se inició en junio, está en pausa y se retomará desde finales de octubre hasta el cierre de 2019.╠

El misionero de 51 años confesó que "a Barboza lo llamé yo cuando cumplió 80 años para hacer en Europa lo que hicimos tantas veces por la Argentina y estamos tocando en cuarteto con Nardo González y Marcos Villalba en festivales muy hermosos". Chango considera que este lanzarse a sonar "tiene que ver con que nací rodeado de una tradición y me toca caminar el mundo con esto y lo hago lo mejor que puedo porque tengo que encontrar mi lugar, mi voz, mi respuesta".