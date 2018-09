"La gente va a ver a otra Lali"

Muy lejos de los brillos, Lali Espósito se quitó el glam que la caracteriza en su carrera de popstar para ponerse en la piel de Dolores Dreier, su primer papel dramático, en "Acusada", que llega a los cines este jueves. Lali no se cansa de arrasar, es la chica éxito del momento: agotó localidades en el Luna Park con su show BravaTour, con el que también se presentó hace una semana en el teatro El Círculo en Rosario, mientras protagonizada su primer papel dramático en cine. Como si fuera poco, el filme de suspenso escrito y dirigido por Gonzalo Tobal, acaba de ser estrenado en la competencia oficial del Festival Internacional de Venecia la semana pasada ante una ovación del público y de la crítica y también será parte de la Sección Contemporary World Cinema del Festival de Toronto.

En Venecia, "Acusada" es la única película argentina seleccionada para la Competencia Oficial junto a películas de directores de la talla de Alfonso Cuarón, Ethan yJoel Coen, Olivier Assayas,Jacques Audiard, Yorgos Lanthimos, Laszlo Nemes y Mike Leigh.

"Acusada"cuenta la historia deDolores Dreier, quien vivía la vida de una joven estudiante hasta que su mejor amiga apareció brutalmente asesinada. Dos años después, ella es la única acusada por el crimen en un caso de gran exposición mediática que la ha puesto en el centro de la escena: todo el mundo tiene una opinión acerca de su inocencia o culpabilidad. Dolores se prepara para el juicio aislada en su casa, mientras la familia Dreier funciona como un equipo dispuesto a todo para defender a su hija. No alcanza con el mejor abogado, sus padres someten a un control obsesivo todo: cómo luce, qué hace, cuánto come y con quiénes se junta. Pero a medida que el proceso avanza y la presión aumenta, aparecen la sospecha y los secretos en el seno familiar. Acorralada y cada vez más sola, Dolores pone en riesgo la estrategia justo cuando un error sería fatal.

Además de Lali, el elenco de este filme que mantiene la tensión de principio a fin, se compone por Leonardo Sbaraglia, Inés Estevez, Daniel Fanego, Gerardo Romano y Gael García Bernal.

Antes del gran estreno, la actriz y cantante mantuvo una charla íntima con Escenario en el Hotel Intercontinental de Capital Federal, mientras tomaba un té de hierbas: "Es desintoxicante", bromeó con su carisma y simpatía de siempre. La joven estrella destacó que en esta película la gente va a ver a "otra Lali", dijo que el cine argentino es adorado en todo el mundo y confesó que "ni ahí", vuelve a la televisión.

—En "Acusada" hacés tu primer papel dramático en el cine, ¿cómo te sienta el personaje?

—Es la primera vez que hago un personaje como el Dolores. Estoy muy contenta de tener la oportunidad como actriz de hacer un personaje tan distinto y que Gonzalo Tobal me haya dado este papel. Estoy muy feliz de ponerme a prueba con actriz y que la gente vea a otra Lali, algo diferente a lo que conoce de uno.

—Para interpretar a Dolores tuviste que cambiar tu look, te cortaste el pelo como en tus comienzos en "Rincón de Luz". ¿Cómo te preparaste para el personaje?

—Uff, ¡si! Cuando tenía diez años, tenía el pelo larguísimo, mucho más que ahora, era la primera vez que iba a actuar y me cortaron el pelo mucho más cortito que ahora. Me dijeron que tenía que tener el pelo cortito como un varón, ¡imaginate lo que fue para mí! Igual, esta vez en la película hubo un truquito, no me tuve que cortar el pelo en la realidad. Fue una obra del gran equipazo del cine profesional que hicieron que me vea así. Dolores pasa por diferentes momentos, empieza de una manera y después tiene una crisis en el medio. Estoy feliz de contar esta historia, de un súper guión de Gonzalo. Se trata de una chica acusada de matar a su mejor amiga.

—¿Qué fue lo que más te atrajo de esta historia?

—Lo más interesante de esta película es el hecho de haber contado todas las aristas que contamos los actores. No se trataba de sólo contar el caso o el juicio. La cámara es un integrante más de esta familia, hay algo muy intimista, y eso permite que como espectador te empieces a sentir identificado con algo que jamás te sentirías identificado, porque por suerte estamos muy lejos de vivir algo como lo que vivió Dolores. La película está planteada desde un lugar íntimo, verdadero y de conflictos humanos, más allá del caso judicial. Y eso foco, hace que la gente se siente identificado como hija, madre, padre o hermano.

—¿Cómo fue haber formado parte de elenco con actores de lujo como Leo Sbaraglia, Inés Estévez, Daniel Fanego, Gerardo Romano y Gael García Bernal?

—Esta película tiene un gran casting. Fue un honor trabajar con estos monstruos que están en el mainstream. Pero más allá de ellos, fue un lujo trabajar con todos los actores, desde el niño, que hace de mi hermano, los actores jóvenes que hacen de mis amigos, todos. Creo que los personajes tienen un nivel de realismo muy fuerte, y en ese sentido, la película está muy lograda. Podés abstraerte de un Leo Sbaraglia y ver al personaje. Y ni hablar de mí (risas). Podés abstraerte de una Lali y ver a Dolores y eso es un logro netamente de Gonzalo y de cómo está planteada esta película.

—Con respecto a tu vida privada, se te ve de novia y súper enamorada. ¿Pensaste en ser madre?

—(Risas) ¡Es la pregunta obvia! Te ponés de novia y esperan que te cases y tengas hijos mañana. La verdad es que vivo muy relajada con todo y con mis decisiones. Vivo mucho el momento. Disfruto de estar con mi familia, mi entorno, mi gente, y mi novio, y confío en que cuando sea el momento, llegará naturalmente, por la vida. Además la vida en pareja, de a dos, es muy hermosa también, así que estoy disfrutado de eso.

¿Tenés ganas de volver a la tele?

—Ni ahí. ¡No tengo vida! (risas). Igualmente, estoy en la tele, en "Talento Fox", pero es otro formato, no es ficción. Por ahora estoy muy contenta con lo que está pasando con "Acusada" y con el BravaTour.

—¿Que sentiste cuando te enteraste que "Acusada" es la única película argentina seleccionada para competir por el León de Oro en el Festival de Venecia?

—No me gustó nada (risas). ¡Fue la noticia! Encima el hecho de que se estrene en Venecia antes que acá en Argentina, generó mucha más expectativa. Que hayan elegido la película de Gonzalo es un gran honor y me llena de orgullo por el cine argentino de calidad que estamos teniendo. El cine argentino es adorado en todo el mundo.