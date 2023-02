La gala de los Premios Grammy en imágenes

grammy07.jpeg

Bonnie Raitt, ganadora de los premios a la mejor canción del año "Just Like That", la mejor canción de raíces americanas "Just Like That" y la mejor interpretación estadounidense de "Made Up My Mind", posa en la sala de prensa de la 65ª entrega anual de los Grammy, el domingo 5 de febrero de 2023 en Los Ángeles. (Foto AP/Jae C. Hong)