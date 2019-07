La actriz venezolana Catherine Fulop recibió un revés en su pedido de nacionalidad argentina, dado que la jueza a cargo del trámite, Martina Isabel Forns, se rehusó a intervenir en el proceso por las declaraciones públicas que realizó Fulop en mayo sobre el pueblo judío, consideradas por la magistrada como discriminatorias y ofensivas.

"Tales expresiones provocan en la suscrita violencia moral para continuar entendiendo en esta causa, fundada en motivos graves de decoro y delicadeza", explicó Forns en su descargo. "El otorgamiento de la nacionalidad argentina comporta un honor que no se concede automáticamente, sino que exige una acreditación llevada a cabo con la máxima seriedad acerca de los requisitos pertinentes, incluso aquellos atinentes a circunstancias que podrían obstar el beneficio solicitado", añadió la jueza en su argumentación de negarse a proceder con los pormenores del trámite.

Sin embargo, la Cámara Federal de San Martín, más precisamente los jueces Alberto Lugones y Juan Pablo Salas, consideraron que la magistrada "no ha explicado de modo concreto y preciso de qué manera los dichos de Fulop le provocan una violencia moral grave que le impida juzgar con la debida imparcialidad", por lo cual Forns deberá permanecer en la causa.

Fulop vive en el país desde hace más de 20 años, y está casada con el actor argentino Osvaldo Sabatini, con quien tiene dos hijas en común, Oriana y Tiziana.

Fue precisamente su esposo quien hace pocas horas publicó un mensaje en su cuenta de Instagram y opinó sobre el tema:

"Que injusticia tan grande seria negarle la Ciudadania a Cathy. La conozco desde hace 25 años y siempre pensé que no existía mujer mas bondadosa, generosa y preocupada por el prójimo como ella. Quienes la conocen, saben de lo que hablo. Tras su paso, siempre deja sonrisas de alegría. Buena amiga, buena madre, buena esposa, buena hija, buena hermana, etc, etc. Habria que pasar solo un rato con ella para darse cuenta de lo que digo. Tan preocupada por la gente, que hasta no le importa perjudicarse si es que en ello colabora con el bienestar y la felicidad del otro. Todos nos equivocamos alguna vez. O herimos a alguien o lo ofendimos. Lo importante es reconocer el error y luego pedir perdón. Ella sabe que se equivoco y pidió perdón. Que mas se le puede pedir. Sabe que hirió y ofendio a personas que quiere y a otras que no conoce, eso no la deja dormir, sufre por ello. Pero eso no puede tapar 25 años de un camino recorrido como persona de bien. En un país en donde se ha perdido el respeto por el otro, en donde nos atacamos por cualquier cosa, en donde los valores están distorsionados, a una persona que siempre nos regalo luz y alegría, le estamos por negar un derecho que se gano en estos largos 25 años. Te den o no la Ciudadania Argentina, tus amigos argentinos, tu familia argentina, y yo, que amo a mi querida Argentina, te decretamos de corazón.....Ciudadana Argentina!", escribió Ova.

Sus hijas comentaron en la publicación: "Nunca mejor dicho, los amo", escribió Oriana Sabatini. En tanto, Tiziana puso: "Odio ver a mamá triste por un error por el cual ya pidió perdón. Nunca vi a alguien tan preocupada por los demas como ella, y no lo digo porque es mi mamá, sino porque lo noto todos los dias desde que nací y eso es algo que siempre admire de ella. Lo importante es que los que la conocemos sabemos la clase de persona que es, y que lejos esta de merecerse lo que le esta pasando. Qué loco y triste que por un error no quieran ver la gran cantidad de aciertos y buenas acciones que tuvo alguien a lo largo de 25 años. Ciudadana Argentina o no, toda tu familia te ama ma!".

La actriz también comentó la publicación: "Te amo tanto, perdóname por esta angustia que se que sientes. Se que te duele todo lo que a mi me lastima! Gracias".