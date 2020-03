Yanina Latorre no tiene pelos en la lengua. La panelista atraviesa una situación particular en su vida ya que si bien no se caansa de asegurar que está separada de su marido, Diego Latorre, convive con él y hasta duermen juntos.

En una charla con el programa Confrontados, Yanina hizo una revelación sexual que terminó dejando a "Gambetita" en offside.

"Estoy en una escala técnica, como cuando te bajas de un avión y estás en un aeropuerto y no sabés a dónde subirte", le comenzó a explicar la integrante de Los Ángeles de la Mañana a sus colegas del programa conducido por Marina Calabró.

Al ser consultada sobre si mantiene relaciones sexuales con el padre de sus dos hijos, la rubia hizo un sincericidio: "Tengo sexo con él pero no porque lo quiera, sino porque me caliento. Cuando estoy caliente es lo que más a mano tengo", aseguró Latorre.

latorre.jpg

Enseguida fue consultada sobre los dichos de su marido, quien no se cansa de asegurar que está dispuesto a recuperar la relación con su esposa: "Él cree que a mí me agarró la chiripiorca a los cincuenta en vez de a los veinte y que ya se me va a pasar y que lo amo".

"Voy a cumplir cincuenta y uno dentro de algunas semanas y la verdad es que Diego y yo somos familia más allá de todo y de las buenas y malas. Yo soy una mina asumida públicamente y nunca niego nada. Él es mi familia y mi proyecto de vida, después hay crisis y cada uno lo resuelve como puede, yo lo hago asumiéndolo".

También precisó que no hay ningún arreglo entre los dos para estar con otras personas, y que ni siquiera hablan de esas cosas. "Igual los tipos son unas basuras. Ellos pueden estar con quienes quieran, y si nosotros hacemos media cosita, somos como las que tratan de puta a Cinthia Fernández", sentenció haciendo alusión al conflicto que tuvo su compañera de LAM con las mamás de los compañeros del jardín al que asisten sus hijas.