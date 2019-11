La panelista Alejandra Maglietti y el futbolista Jonás Gutiérrez confirmaron su separación hace varios meses y esa decisión tomó por sorpresa a más de uno que se imaginaba que era una pareja consolidada que tenía futuro.

Pero, transcurrido un tiempo del final de la relación, la panelista de “Bendita” brindó una entrevista y se animó a hablar de su relación con el futbolista.

Consultada por su deseo de casarse, la rubia confesó que “sinceramente no me quedaron ganas. Si en algún momento lo hiciera, va a ser totalmente enamorada, no por un mandato social”.

Por otro lado, la abogada le cerró las puertas a una posible reconciliación con Jonás Gutiérrez: “Él es un capítulo cerrado. En este tiempo conocí alguna que otra persona, pero con calma, nada serio”.

Sobre su momento sentimental, Maglietti fue contundente y no le cerró las puertas a las conquistas por las redes sociales: “Por supuesto que me permitiría conocer a alguien por las redes sociales, no tengo prejuicios. Hay mil formas de vincularse, y las redes son sólo un camino más”.

Por último, Alejandra sorprendió al hablar del diseño del vestido que ya tenía preparado para el gran día junto a su ex: “No sé qué hice con el vestido, lo perdí”.

Necesitaba sentirme más linda. Antes me sentía bien pero quería conectarme con un costado sexy que había dejado de lado por estar en pareja"

“Fue tiempo de reacomodarme y de volver a sentir propios mis lugares: mi casa, mi barrio, mis espacios. Es raro volver a sentirme soltera y está buena esa adrenalina de la libertad", había expresado la modelo en una entrevista pasada con revista Pronto.

La famosa admitió que sentía ganas de verse más sexy: “Bajé bastante de peso. Estoy comiendo más sano de un tiempo a esta parte y me siento mejor conmigo misma. Necesitaba sentirme más linda. Antes me sentía bien pero quería conectarme con un costado sexy que había dejado de lado por estar en pareja”.

Luego de la ruptura con el futbolista, la rubia volvió al departamento en el que vivía previamente a ponerse de novia con el Galgo Gutiérrez: “Al principio me costó porque ya me había acostumbrado al nuevo lugar y no es fácil volver a vivir donde vivías antes. Con los días uno vuelve a hacer suyos los lugares y ahora ya siento que mi casa de soltera nunca dejó de ser mi verdadera casa".