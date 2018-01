En la jornada del lunes, Facundo Arana habló de lo que significó en su vida su relación con su ex pareja, Isabel Macedo, quien vive un gran momento al encontrarse en la dulce espera.

"Con Isabel estuvimos en pareja durante diez años, que es un montón de tiempo en la vida de la gente. Y nosotros no desaprovechamos ni un solo día de esos diez años. Fueron diez años extraordinarios. Cuando se cortó, se cortó", dijo en diálogo con un programa de América TV.

Y luego agregó: "Pero yo estoy muy feliz por ella. Estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí es cuando realmente se realiza. Por supuesto que si no tenés hijos después te realizás con tus sobrinos y los hijos de tus amigos".

Embed le pregunto a @Facundo_Arana qué piensa de las mujeres que no tienen útero. Qué son para él? seres humanos imposibilitados de realizarse? en el amor? y no somos sagradas, las vacas en India lo son, acá somos iguales a ustedes. https://t.co/PfV0VvfGEe — Muriel Santa Ana (@Murielsantaok) 2 de enero de 2018





Lo cierto es que esta última frase de Arana molestó a su colega Muriel Santa Ana y a un grupo de feministas: "Le pregunto a @Facundo_Arana qué piensa de las mujeres que no tienen útero. Qué son para él? seres humanos imposibilitados de realizarse? en el amor? y no somos sagradas, las vacas en India lo son, acá somos iguales a ustedes", arrojó la actriz en su cuenta de Twitter.





Embed ya lo dijo Simone de B. @Facundo_Arana y así estamos todas de ustedes, los falocéntricos que nos dan categoría de sagradas y etiquetas y nos dicen lo que es el feminismo. YO NO SE TODO LO QUE ES E IMPLICA EL FEMINISMO y me la paso leyendo a estudiosas del tema pic.twitter.com/ZqUvNbHS22 — Muriel Santa Ana (@Murielsantaok) 2 de enero de 2018





"Ya lo dijo Simone de B. @Facundo_Arana y así estamos todas de ustedes, los falocéntricos que nos dan categoría de sagradas y etiquetas y nos dicen lo que es el feminismo. YO NO SE TODO LO QUE ES E IMPLICA EL FEMINISMO y me la paso leyendo a estudiosas del tema", remarcó Santa Ana.

Arana no se quedó callado y salió a responderle a la actriz: "No pretendí ofender. Evidentemente fui poco cuidadoso en la elección de mis palabras. No pensaba que molestaba ni mucho menos insultaba. Repensaré y aprenderé".

Embed Gracias por tu respuesta. Ahí no te puedo ayudar. Es un camino que los hombres tienen que hacer solos, si es que están interesados en vivir en un mundo que no sea esta inmundicia. https://t.co/XlwtO2PW2e — Muriel Santa Ana (@Murielsantaok) 2 de enero de 2018

Embed Falocentrismo, Facu, porque sino parece que me mandas un beso desde la pija. Y no quiero. Buen año. https://t.co/tLHUNRefjJ — Muriel Santa Ana (@Murielsantaok) 2 de enero de 2018