La foto de unos pies en un espejo le trajeron problemas a Laurita Fernández

Laurita Fernández transcurre sus días en cuarentena en soledad luego de su ruptura después de casi dos años con Nicolás Cabré. Sin embargo, en las últimas hioras, la actriz fue protagonista de una polémica al borrar una foto en una de sus historias de Instagram donde, reflejados en un espejo, aparecieron unos pies.

El periodista Angel de Brito descubrió la maniobra y la mandó al frente en Twitter. "Y estos piecitos borrados? @laufer4k?

Las imágenes que publicó Laurita generaron curiosidad y un gran revuelo. Todos relacionaron los pies de la foto a algún nuevo pretendiende de la actriz tras la ruptura con Cabré.

Sin embargo, minutos después de las fotos tocadas y retocadas, Laurita dio la cara, enfrentó a sus seguidores y aclaró la situación.

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1269274250994728965 Y estos piecitos borrados? @laufer4 pic.twitter.com/QF0swe9GY3 — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 6, 2020

Pero ante una pregunta de sus seguidores sobre si se trataba de algún nuevo novio, ella aclaró: "Ojalá. Vino mi hermana CON PERMISO para grabar un video que va a salir esta semana para Unicef y se fue".

"Se descalza para visitarte ?", preguntó un usuario y la rubia, rápida de reflejos, contestó: "Y sí pa., no entra con los zapatos de la calle de todo el día". "Y por qué la borraste?", preguntó otro intrigado. ""Para que no me inventen un novio nuevo, pero llegué tarde", redondeó.

Hace unos días, la actriz confirmó su separación de Nico Cabré: "Una noche lo hablamos de manera virtual, como se puede, y tomamos esa decisión. Obviamente, lo hablaremos en persona y veremos cómo está cada uno para saber si tenemos ganas de seguir acompañándonos en este camino”, había confirmado la actriz al ser consultada sobre su ruptura. Días después, en otro vivo con sus seguidores reveló que estaba "para la m..." debido a la separación.